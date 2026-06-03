Nachfolgend finden Sie unsere Öffnungszeiten sowie die Kontaktdaten unserer Mitarbeiter:innen im Kleine Zeitung Leoben.
Kleine Zeitung Büro Leoben
Kirchplatz 3
8700 Leoben
Tel.: +43 3842 45089
E-Mail: leoben@kleinezeitung.at
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Club-Angebote
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 12.30 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 8:00 bis 13:00 Uhr
Unsere Mitarbeiter:innen:
Maria Taxacher
Office Management
+43/3842/45089-72
maria.taxacher@kleinezeitung.at
Petra Zündel
Office Management
+43/3842/45089-79
petra.zuendel@kleinezeitung.at
Andreas Schöberl-Negishi
Teamleiter Regionalredaktion Leoben, Redakteur
+43/3842/45089-77
andreas.schoeberl@kleinezeitung.at
Johanna Birnbaum
Redakteurin
+43/3842/45089-76
johanna.birnbaum@kleinezeitung.at
Vanessa Gruber
Redakteurin
+43/3842/45089-78
vanessa.gruber@kleinezeitung.at
Klara Erregger
Redakteurin
+43/3842/45089-73
klara.erregger@kleinezeitung.at
Anja Gruber
Sales Manager
+43/664/88212395
anja.gruber@kleinezeitung.at