Nachfolgend finden Sie unsere Öffnungszeiten sowie die Kontaktdaten unserer Mitarbeiter:innen im Kleine Zeitung Leoben.

Kleine Zeitung Büro Leoben

Kirchplatz 3

8700 Leoben

Tel.: +43 3842 45089

E-Mail: leoben@kleinezeitung.at



Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Club-Angebote

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 12.30 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr

Freitag: 8:00 bis 13:00 Uhr

Unsere Mitarbeiter:innen:

Maria Taxacher

Office Management

+43/3842/45089-72

maria.taxacher@kleinezeitung.at

Petra Zündel

Office Management

+43/3842/45089-79

petra.zuendel@kleinezeitung.at

Andreas Schöberl-Negishi

Teamleiter Regionalredaktion Leoben, Redakteur

+43/3842/45089-77

andreas.schoeberl@kleinezeitung.at

Johanna Birnbaum

Redakteurin

+43/3842/45089-76

johanna.birnbaum@kleinezeitung.at

Vanessa Gruber

Redakteurin

+43/3842/45089-78

vanessa.gruber@kleinezeitung.at

Klara Erregger

Redakteurin

+43/3842/45089-73

klara.erregger@kleinezeitung.at

Anja Gruber

Sales Manager

+43/664/88212395

anja.gruber@kleinezeitung.at