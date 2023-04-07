Wo Sie in der Steiermark Ihre Osterspeisen segnen lassen können

Es ist angerichtet: Am Karsamstag laden die Pfarren in der Steiermark zur traditionellen „Fleischweihe“, der Osterspeisensegnung. Alle Termine des Jahres 2026 der Bezirke im Überblick.

vor 4 Monaten 1. April 2026 um 18:30

Am Karsamstag werden sich heuer wieder Tausende Steirerinnen und Steirer im ganzen Land auf den Weg machen zu Marterln und Wegkreuzen zur traditionellen Speisensegnung.

Wir haben für Sie mit Hilfe der Diözese Graz-Seckau die Termine in den steirischen Pfarren 2025 zusammengetragen.