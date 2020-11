Facebook

DIY macht einfach glücklich © pressmaster

Seine Freizeit an der frischen Luft zu verleben wird mit dem Voranschreiten des Jahres immer weniger verlockend. Restaurants und Freizeiteinrichtungen haben geschlossen. Was also tun? Die einfache Lösung: Starte dein DIY-Projekt! Handarbeiten sind nämlich schon lange nichts mehr für Omis und Alternative – die Leidenschaft fürs Selbermachen ist bei der breiten Masse angekommen. Warum sich „alte“ Künste neuer Beliebtheit erfreuen, liegt dabei auf der Hand: Es beruhigt und vermittelt das erbauende Gefühl, mit den eignen Händen etwas geschaffen zu haben. Zudem entstehen so tolle Weihnachtsgeschenke mit einer persönlichen Note!

Nicht nur, wenn du Blumenliebhaber bist…

… solltest du es mal mit Makramee versuchen. Die Blumenampel aus geknüpften Makrameegarn galt für lange Zeit als ein Beweis von schlechtem Einrichtungsgeschmack. Seit ein paar Jahren liegen ist Makramee jedoch wieder im Trend – eine durchschnittliche Hipster-Wohnung ohne eine solche Ampel ist garnicht vorstellbar. Übrigens gibt es noch viel mehr zu „erknüpfen" als Blumenampeln: Auch Schlüsselanhänger, Wandbehänge und sogar Christbaumschmuck kann gestaltet werden. An Materialen brauchst du spezielles Makrameegarn sowie – je nach Projekt – diverse Zusatzmaterialien aus Holz oder Metall.

Von wegen eingestaubt - Makramee kann sich wieder sehen lassen Foto © Denise Fehse

Schicke Tassen auf deinem Frühstückstisch

Du hast altes Geschirr zuhause, das du eigentlich schon nicht mehr anschauen kannst? Mit Porzellanmalerei kannst du deinem alten Geschirr ganz einfach einen neuen Anstrich verleihen. Zeichne dazu mit Pauspapier deine Vorlage auf die Tasse oder den Teller, male diese mit mit einem Porzellanmalstift nach, lasse das bemalte Geschirr im Ofen trocknen und fertig! Der Stift ist dabei für einen Anfänger die angenehmere Lösung – bist du mit Enthusiasmus dabei, kannst du auch zu flüssiger Farbe und Pinsel greifen.

Mit geübter Hand kannst du dein altes Geschirr aufhübschen Foto © Kzenon

Stich für Stich ins Glück

In früheren Zeiten zierten aufwendige Stickmuster die Kleider von Königinnen. Heute kannst du dir locker und leicht deine T-Shirts mit ein paar Stichen aufhübschen. Sehr einfach ist zum Beispiel der Kreuzstich – gerade auf dafür geeignetem Leinen. Andere Stiche, mit denen du dich gleich zu Beginn versuchen kannst: der Rückstich, der Plattstich und der Magaritenstich. Etwas gefinkelter ist der Knötchenstich, aber mit etwas Übung hast du auch dafür sicher schnell den Dreh raus. Das bequeme am Sticken: Gerade für Anfänger gibt es praktische Kits mit Stickrahmen, Stoff, Stickgarn und einer Vorlage. So musst du dir für dein erstes Projekt nicht alle Einzelteile mühsam extra zusammensuchen.

Ob du dich an einem "Stickbild" versuchen möchtest, oder ein Shirt von dir verzieren: Sticken ist leicht zu erlernen Foto © oktopusss

Süße Tierchen, selbstgemacht

Häkeln, ist das nicht die etwas unnütze kleine Schwester von Stricken? Weit gefehlt! Zugegeben – die meisten haben Häkeln vermutlich noch als relativ nutzlose Handarbeitskunst in der Schule kennengelernt (wohingegen man mit Sticken schöne Kleidungsstücke zaubern kann). Aber es gibt auch viele tolle Häkelprojekte! Beliebt sind zum Beispiel Häkeltiere. Die selbstgemachten Stofftiere können extrem niedlich aussehen und sind ein besonders schönes Weihnachtsgeschenk. Dazu brauchst du eigentlich nicht mehr als mehrere Meter Baumwollgarn in den entsprechenden Farben, eine Häkelnadel und eventuell Knöpfe oder ähnliches. Mit etwas Rouge auf den Wangen werden die Tierchen noch etwas putziger. Häkel deinen kleinen Lieben ein Stofftier zu Weihnachten - ein besonderes Geschenk! Foto © Oksana_S

