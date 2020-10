Muntermacher Schluss mit schlapp: Mit diesen Tipps schlagen Sie der Müdigkeit ein Schnippchen

Müde, antriebslos, erschöpft – ganz unabhängig von der Jahreszeit, kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn Sie sich fragen, wie sie jetzt am besten in die Gänge kommen, sind Sie hier richtig.

Ständige Müdigkeit sorgt für Antriebslosigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsschwäche - so gehen Sie wirkungsvoll dagegen an © Ivan Kruk (A. and I. Kruk)

Der Wechsel der Jahreszeiten, verändertedes Körpers: Wenn Sie sich müde und abgeschlagen fühlen, kann das viele verschiedene Erklärungen haben.

Starke Müdigkeit hat ihre Ursache (zum Glück) eher selten in einer schweren Krankheit. Dennoch wird durch das Gefühl, oft matt und nicht "ganz auf der Höhe" zu sein Ihre individuelle Befindlichkeit überaus unangenehm beeinträchtigt. Doch egal, ob Frühjahrs- oder Herbstmüdigkeit, wir haben die fünf besten Tipps, die Sie wieder "aufmuntern" zusammengefasst:

Das sind die besten Wachmacher Wasser

Abkühlung

Frische Luft

Koffein

Mikronährstoffe

1.) Das richtige Essen und Trinken für Ihre Fitness

Ja, ja, das liebe Essen mal wieder: Auch in Sachen Müdigkeit können Sie über Ihre Ernährung vieles bewirken, denn wer mittags zu viele Kohlenhydrate (Teigwaren, Kartoffeln) isst, fällt nachmittags leicht in ein Leistungstief. Kohlenhydrate regen in unserem Gehirn die Produktion der beruhigend wirkenden Substanz Serotonin an. Deshalb ist es überaus wichtig, auf eine gesunde Mischung von Eiweiß und Kohlenhydraten achten.

Was Sie tun können: kleine Portionen essen, wenig Fleisch verzehren, dafür eher Fisch, viel frisches Obst und Gemüse Das fängt bei der Ernährung an: kleine Portionen essen, wenig Fleisch verzehren, dafür eher Fisch essen, viel frisches Obst und Gemüse.

Wichtig sind die Inhaltstoffe der Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen. Nährstoffreich sollen sie sein, das bedeutet, Ihre Nahrung soll viele Mikronährstoffe wie Magnesium, B-Vitamine oder das Coenzym Q10 liefern.

Für das Trinken gilt: Sinkt unser Flüssigkeitsspiegel, so nimmt unsere körperliche Leistungsfähigkeit rapide ab. Wassermangel in Ihrem Körper verringert auch das Blutvolumen, und die Organe, auch das Gehirn, werden weniger durchblutet. Hier gilt der Richtwert: über den Tag verteilt acht bis zehn Gläser Mineralwasser zu trinken. Das sind etwa zwei bis drei Liter.

Sind Sie dehydriert, leiden Sie schneller an Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Wichtig ist: Nicht erst dann trinken, wenn Sie Durst verspüren. Ein großes Glas Wasser pro Stunde, hilft Ihrem Körper wach und konzentriert zu bleiben. Achten Sie darauf, keine zu großen Mengen an koffeinhaltigen Getränken, insbesondere Kaffee zu sich zu nehmen. Was im ersten Moment für einen Energieschub sorgt, beschert Ihnen nach einiger Zeit ein ebenso schlimmes Tief. Greifen Sie besser zu gesünderen Alternativen sind Grüner Tee oder Mate.

Schluck für Schluck zu neuer Power ... am besten mit Wasser oder ungesüßtem Tee Foto © kieferpix (NATHANAEL KIEFER)

2.) Schlafen Sie sich munter

Der naheliegendste und wohl auch häufigste Grund dafür, dass Sie sich tagsüber müde fühlen, ist zu wenig Schlaf in der Nacht. Das Schlafbedürfnis ist zwar von Mensch zu Mensch verschieden, doch kann man trotzdem sagen, dass es mit zunehmendem Alter abnimmt. So brauchen neugeborene Babys durchschnittlich 14 bis 17 Stunden Schlaf, Leute im Rentenalter hingegen bisweilen nur noch 5 bis 6 Stunden pro Nacht.

In der Altersgruppe 26 bis 64 Jahre liegt die täglich erholsame Schlafmenge für die meisten Menschen bei 7 bis 9 Stunden. Einige wenige Leute brauchen nur 6 oder sogar 10 Stunden. Kennen Sie Ihren notwendigen Schlafbedarf, achten Sie darauf, diesen auch wenn möglich einzuhalten.

Schlaf macht glücklich und vor allem munter ... wenn Sie genügend davon bekommen Foto © fizkes

3.) Zu Mittag Power-Napping? So bleiben Sie wach im Job!

Haben Sie einen schwierigen Tag mit Stress und Termindruck vor sich und fühlen Sie manchmal schon zu Beginn der Arbeit vollkommen ausgelaugt? Gegen diese Art der Müdigkeit hilft es, wenn Sie immer wieder mal für einen Moment die Augen schließen und sich eine völlig ruhige Umgebung vorstellen - einen schönen Garten oder den Meeresstrand.

In welcher Farbe ist Ihr Arbeitsplatz gestrichen? Helle, warme Farben wie Gelb, Orange, und vor allem Rot muntern auf. Wollen Sie gerade einen toten Punkt überwinden, richten Sie Ihren Blick auf etwas Rotes.

Anhaltende Müdigkeit hat oft mit den Augen zu tun. Lassen Sie deshalb regelmäßig Ihre Sehschärfe überprüfen. Oft liegt die Müdigkeit aber auch an einer falschen Sitzposition - Sind Sie zum Beispiel zu tief über den Schreibtisch gebeugt oder zu weit vom Computer-Bildschirm entfernt? Legen Sie wenn möglich an Ihrem PC oder Schreibtisch jede Stunde fünf Minuten Pause ein und nutzen Sie diese Zeit zum Beispiel für Telefonate.

Zu langes Sitzen macht Hirn und Beine schlapp. Ein kurzer Spaziergang nach dem Mittagsessen kann Ihnen dabei helfen, den Kreislauf neu anzuregen. Wem dafür die Zeit fehlt, sollte regelmäßig Treppen steigen und die Fenster öffnen, denn frische Luft versorgt das Gehirn mit ausreichend Sauerstoff und macht uns automatisch wieder munter.

Auch das blaue Licht von Displays kann die Produktion des Schlafhormons Melatonin stören. Das kann dafür sorgen, dass Ihre Augen sich auf der einen Seite schnell erschöpft fühlen, Sie aber dennoch am Abend schlechter einschlafen können Foto © burdun

4.) „Müdigkeit“ auf Rezept: Bei Medikamenten wachsam bleiben!

Dass bestimmte Medikamente Müdigkeit als Nebenwirkung haben, ist bekannt. Fühlen Sie sich oft unverhältnismäßig müde und nehmen Medikamente ein, sollten Sie bei Ihrem Arzt nachfragen, ob ein Zusammenhang besteht und sich nach Alternativen erkundigen.

So können etwa Arzneimittel aus der Gruppe der Cholesterinsenker, wie z.B. die Statine, für die „Energielosigkeit“ verantwortlich sein. Denn sie setzen die körpereigene Bildung von Coenzym Q10 und somit auch die Bildung von ATP herab und greifen so in den Energiestoffwechsel ein. Deshalb sollte bei der Anwendung von Statinen hochwertiges Coenzym Q10 ergänzt werden. Denn Coenzym Q10 gilt als Zündkerze unseres Körpers – es erzeugt den „Funken“ für die Energieproduktion.

Mit Nahrungsergänzungsmittel können Sie Ihren Körper und Geist wieder auf Touren bringen Foto © grey

5.) Life is Lebenswandel: Hellwache Tipps

Ausreichend Sport machen, sich genug Ruhe gönnen und Ihren Körper nicht unnötig mit Giften wie Alkohol und Zigaretten belasten. Halten Sie sich an diese einfachen Lebenstipps, dann machen Sie schon vieles richtig, denn: Wer seiner Müdigkeit auf den Grund gehen will, sollte neben seinen Schlafgewohnheiten und der Ernährung vor allem auch seine körperlichen Aktivitäten unter die Lupe nehmen.

Zu wenig Bewegung ist eine der Hauptursachen vieler Leiden und eben auch der einer bleiernden Müdigkeit. Werden Ihr Kreislauf, Ihre Durchblutung und Ihr Stoffwechsel nicht angeregt, Ihre Gelenke und Muskeln nicht gefordert, erlahmen viele Körperfunktionen. Bewegung vermittelt elementare Reize und beeinflusst damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Organe und Körpersysteme unmittelbar.

Einfach und gut: Bewegung an der frischen Luft sorgt für neuen Elan Foto © Jakob Lagerstedt / Stocksy United (Jakob Lagerstedt)

