Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hallo Sommer! Die Sommersonne solltest du jedoch nur mit Vorsicht genießen © Rido

Bezahlte Anzeige

Bereite dich vor

Weiß wie ein Blatt Papier und ab in die Sonne? Keine gute Idee! Für gewöhnlich haben wir erstmals die Frühlingsmonate, während denen die Sonne noch nicht so aggressiv scheint, um die Haut langsam vorzubräunen. Die meisten waren heuer während dieser Monate allerdings zuhause. Wenn es dir ähnlich geht, solltest du dich unbedingt vorbereiten, bevor du in die Sonne stürzt. Sonnencreme muss sein - der Faktor entscheidet sich je nach Hauttyp. Bei sehr weißer Haut und rötlichen Haaren ist der Schutzfaktor 50 ratsam. Mindestens der Faktor 20 sollte es bei ungebräunter Haut, unabhängig vom Hauttypen, jedoch immer sein. Zudem ist Sonnenschutz nicht gleich Sonnenschutz. Beim Kauf solltest du berücksichtigen, ob du fettige, trockene, Mischhaut oder reife Haut hast. In der Apotheke findest du dazu eine große Auswahl - hier die passenden Gutscheine, wenn du online einkaufen möchtest.

Am Anfang solltest du dich zudem generell eher an schattigen Plätzen niederlassen und nicht gleich in der prallen Sonne. Auch die passende Kleidung hilft, um dich vor der Sonne erstmals zu schützen. Das man ohne Sonnencreme - also durch einen Sonnenbrand - schneller braun wird ist ein Irrtum. Daher: Fleißig eincremen! Foto © Aleksej

Sommerpickel ade

Durch Schweiß und stärkere Talgbildung wird unsere Haut im Sommer gerne von unliebsamen Gästen heimgesucht: Sommerpickeln. Die falsche Sonnencreme fürs Gesicht trägt auch einen Teil zur Pickelbildung bei. Eine gründliche tägliche Reinigung der Haut ist daher unerlässlich.

Mit diesen Gutscheinen von Flaconi wird das Einkaufen von Gesichtsreinigern günstiger. Nicht zu verwechseln sind Sommerpickel übrigens mit Hitzepickeln. Diese treten vor allem im Urlaub in tropischen Gebieten auf und werden durch Schweiß, der direkt auf der Haut verdunstet, ausgelöst. Da die wenigsten heuer allerdings ein tropisches Land besuchen werden, sollten Hitzepickel ein seltenes Problem sein. Ein weiterer wichtiger Tipp für schöne Haut im Sommer ist übrigens die richtige Flüssigkeitszufuhr, sprich: trink viel! Mindestens zwei bis drei Liter am Tag an Wasser oder ungesüßtem Tee sollten es schon sein. Das führt zu einer schönen, elastischen Haut. Mindestens einmal täglich solltest du auch im Sommer dein Gesicht gründlich reinigen Foto © zigres

Noch mehr Lust auf schöne Sommerhaut? Hier findest du Gutscheine für Shops mit passenden Pflegangeboten: Kastner und Öhler Marionnaud Yves Rocher

Schummle ein bisschen

Wenn du wirklich gar keine Lust hast, im Sommer wie ein Gespenst herum zu rennen, kann dir Selbstbräuner Abhilfe verschaffen. Hier ist die richtige Anwendung allerdings entscheidend und auch die Wahl des Produktes sollte weise getroffen werden. Ansonsten kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass du eher wie eine Kuh, da fleckig, aussiehst. Bevor du dich ans Auftragen der Lotion oder des Sprays machst, solltest du deine Haut unbedingt peelen um tote Hautschuppen zu entfernen. Im Zweifelsfall ist auch eine dünne Schicht Bodylotion empfehlenswert. Zum Auftragen des Selbstbräuners ist das Tragen von Handschuhen unbedingt empfehlenswert. Bei Douglas findest du eine große Auswahl für jedes Budget - mit diesen Gutscheinen wird das Einkaufen nochmal günstiger. Wenn es mit der Bräune schneller gehen soll, können Selbstbräuner helfen. Nur die Handschuhe beim Auftragen nicht vergessen Foto © Trendsetter Images

Vom Scheitel ...

Gut versteckt, aber dennoch wichtig: deine Kopfhaut! Im Gegensatz zum restlichen Körper kannst du deinen Scheitel nicht mit Sonnencreme schützen. Vergessen solltest du auf diese empfindliche Stelle aber keines Falls, wenn du keinen Sonnenstich riskieren möchtest. Das Tragen von Caps oder Sonnenhüten ist daher ein Muss, wenn du draußen bist - ob beim Baden oder beim Wandern. Zum Beispiel bei Bluetomato findest du eine große Auswahl an sommerlichen Kopfbedeckungen, hier auch gleich die passenden Gutscheine dazu.