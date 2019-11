Facebook

Gemütlicher gehts kaum - moderne Lichtquellen sorgen für optimales Wohlbefinden © Fxquadro

Bei gemütlichen und kuscheligen Abenden ist die richtige Beleuchtung gefragt.verdirbt hier schnell die Stimmung.sind perfekt, um einen Raum im angenehm unaufdringlichen Licht zu erleuchten. Anders als Deckenleuchten, die einen ganzen Raum erhellen, erleuchten Stehleuchten nur einen einzige Wohnzone. Durch die große Auswahl an verschiedenen Designs ist bestimmt auch für deinen persönlichen Einrichtungsstil schnell die richtigegefunden. Magst du es besonders modern, solltest du zu einermit kombinierter USB-Ladestation greifen.

Strahlende Deko für hyggelige Abende

Wenn es draußen dunkel wird, sorgt gerade indirekte Beleuchtung für das richtige Quäntchen an Gemütlichkeit – auch Hygge genannt. Das skandinavische Wort „Hygge“ hat seinen Ursprung in Norwegen. Durch die langen Winternächte ist es für die in Skandinavien lebenden Menschen besonders wichtig, sich einen heimeligen Rückzugsort zu schaffen. Das solltest du dir nicht nur an- sondern auch abschauen! Für das Geheimnis der Gemütlichkeit brauchst du eigentlich nur ein paar Dinge: sanftes Licht, Einrichtungsgegenstände aus Naturmarialien, wärmende Elemente, weiche Oberflächen und Anregungen für die Sinne – einen guten Duft zum Beispiel. Mit Deko-Gegenständen wie LED-Kerzen im Glas, leuchtende Türkränze oder Lichterketten kombinierst du gleich ein paar dieser Punkte miteinander. Einleuchtend: gerade im Wohnbereich kommt es auf die Wahl des richtigen Leuchtmittels an Foto © pozitivo

Back in time oder – Retro, baby!

Schon das ganze Jahr 2019 über waren Retro Lampen und Leuchten sehr angesagt – das wird sich auch 2020 nicht ändern. Pendelleuchten im Retrochic sind wahre Blickfänge. Hier zählt die kreative Anordnung deiner einzelnen Leuchten bzw. wie du diese miteinander kombinierst. Da die Leuchtmittel im Industrial-Glühbirnen-Look in den verschiedensten Formen erhältlich sind, ist auch Abwechslung bei einer bereits installierten Leuchte schnell gegeben.

Auch Stehleuchten gibt es im Retro-Style: Den dreibeinigen schwarzen Tripod-Leuchter mit dem im Inneren goldenen Lampenschirm kennst du vielleicht schon. Wenn du das überaus beliebte Modell schon nicht mehr sehen kannst, darfst du beruhigt sein, denn die Auswahl an Retro-Stehleuchten ist überaus groß. Wie wäre es etwa mit einer vierflammigen Stehleuchte, ohne Schirme und im puristischen Design? Die edle Leuchte ist das perfekte Gegenstück zu den schnörkellosen Pendelleuchten.

Clever und smart home

Die bisherigen Inspirationen waren dir alle zu verstaubt – du magst es es gerne modern, funktional und steril? Dann solltest du dich unter den Smart-Home-Leuchten umschauen. Diese können – je nach Modell – neben dem Lichtschalter auch per Handyapp gesteuert werden, oder über die Alexa-Sprachsteuerung. Dazu erstrahlt das Licht von vielen Modellen in verschiedenen optionalen Farben. Das Design der smarten Beleuchtungsmittel ist zumeist zeitlos gehalten und passt so bestimmt auch in dein Haus oder deine Wohnung.

