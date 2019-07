Facebook

Platz zum Wachsen und ganz viel Liebe - damit fühlen sich die Kleinen zu Hause, wie im Kindergarten pudelwohl. © stock.adobe.com

Für die allermeisten Familien in Kärnten ist es ganz normal, dass beide Eltern arbeiten müssen. Das bringt es mit sich, dass die Kleinen tagsüber betreut werden müssen – etwa in einer Krippe oder später im Kindergarten. Spätestens im verpflichtende Kindergartenjahr sind die Kids dann tagsüber in anderen Händen – und das sollten natürlich die allerbesten und kompetentesten sein. Dazu kommt die Anfangsphase, in der Sie und Ihre Kinder nach der ersten Zeit zu Hause sich erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Wir haben fünf praktische Tipps für die beste Kinderbetreuung.

Persönlicher Kontakt: Auf Du und Du mit dem Kindergarten

In Kärnten gibt es insgesamt 515 Einrichtungen zur Kinderbetreuung – also Kindergärten, Krippen, Kindertagesstätten oder Tagesmütter, am größten ist der Bedarf an Betreuungsplätzen bei Kindern unter drei Jahren. Gerade, wenn Sie Ihr Kind früh in Betreuung geben, ist die Auswahl nicht einfach. Eine Orientierungshilfe kann zunächst natürlich der Kontakt mit der Einrichtung sein, besonders im persönlichen Gespräch werden gute Einrichtungen Ihnen ihr Konzept näher bringen. Hier gilt dann vor allem: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und fragen Sie bei Unklarheiten genau nach. Natürlich verursacht ein Betreuungsplatz auch nicht unerhebliche Kosten – in Kärnten verspricht seit diesem Jahr das Kinderstipendium Entlastung.

Der persönliche Kontakt zur Betreuungseinrichtung ist Ihre erste Orientierungshilfe bei der Auswahl. Foto © stock.adobe.com

Da stimmt die Chemie: Achten Sie auf die Betreuungsperson

Lernen wir neue Menschen kennen, entscheidet die Sympathie, ob wir uns wohl fühlen oder nicht. Das gilt natürlich auch für unsere Kleinen – daher sollte die Chemie zwischen den Zwergen und ihrer Betreuerin oder ihren Betreuer von Anfang an stimmen. Feingefühl und ein Umgang mit den Juniors auf Augenhöhe ist für kompetente Pädagoginnen und Pädagogen selbstverständlich, ebenso wie das Fragen nach den Gewohnheiten und individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes. Schließlich sollten sich die Zwerge in der Betreuung vor allem wohl und geborgen fühlen.

Die Chemie zwischen Betreuungspersonen und den Kids sollte stimmen - aber auch Ihr Bauchgefühl ist entscheidend. Foto © lordn - stock.adobe.com

Kein Getümmel: Gruppengröße und jede Menge Platz

Generell gilt: Je jünger die Kinder sind, desto kleiner sollten die Gruppen sein. Das nennt sich Betreuungsschlüssel und entscheidet darüber, wie gut sich die Betreuer und Betreuerinnen den Kindern individuell widmen können. Ebenso entscheidend ist die Ausstattung der Einrichtung: Gibt es genügen Platz, damit die Kleinen sich bewegen und auch einmal austoben können? Ist die Atmosphäre angenehm, gibt es unterschiedliche Spielbereiche – etwa zum Verkleiden, Zeichnen, Malen oder Bauen – die anregend ausgestattet sind? Dann finden ihre Kleinen alles vor, um sich zu entfalten und jeden Tag im Kindergarten oder der Krippe zu genießen.

Platz zum Spielen und Entfalten - vor allem auch an der frischen Luft - ist in guten Kindergärten selbstverständlich. Foto © stock.adobe.com

Struktur und Abwechslung: So stimmt die Balance

Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf – das sollte natürlich auch im Kindergarten oder der Krippe nicht anders sein. Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale, genügend Zeit für freies Spiel, vor allem auch an der frischen Luft, aber auch für Bildung und Förderung sollten unbedingt berücksichtigt werden. Nicht zuletzt sollen die Kleinen zwischendurch auch zur Ruhe kommen, also Ruhe- und Schlafzeiten haben. All das trägt dazu bei, dass die Kleinen Halt und Orientierung im Betreuungsalltag bekommen. Auch, was das Bildungsangebot angeht lohnt es sich, nachzufragen: Welche Angebote und Aktivitäten sind in der Einrichtung geplant, um die Kleinen gezielt zu fördern? Dazu gehört etwa kreative, emotionale, soziale, musikalische oder auch sprachliche Förderung, von der vor allem angehende Schulkinder profitieren.

Ein geregelter Tagesablauf, Spiel und Förderung - das sollte in einem guten Kindergarten jeden Tag auf dem Programm stehen. Foto © New Africa - stock.adobe.com

Eingewöhnungsphase: Aller Anfang ist ganz entspannt

Zu guter Letzt ist ein absolutes Qualitätsmerkmal einer guten Betreuungseinrichtung, dass Ihnen und Ihrem Kind genügend Zeit für die Eingewöhnung gegeben sind. Oft werden Schnuppertage angeboten, die Ihnen und den Kleinen die Gelegenheit geben, sich die Einrichtung anzuschauen und in aller Ruhe nachzuspüren, ob der Wohlfühlfaktor stimmt. Die Betreuungspersonen vor Ort sollten für Sie als Ansprechpersonen vor Ort zur Verfügung stehen, was die Gestaltung der Eingewöhnungsphase betrifft. Keine Angst – vor allem am Anfang ist es ganz normal, dass die ein oder andere Träne fließt. Keinesfalls sollten Sie Ihr weinendes Kind alleine lassen müssen – meist funktioniert es am besten, die Trennung erst kurz zu halten und dann schrittweise zu verlängern. Wir versprechen: Spätestens, wenn Ihr Kind neue Spielgefährten gefunden hat, sind die Krokodilstränen versiegt.

Kinderbetreuung für alle! Dafür setzt sich zum Beispiel die SPÖ Kärnten mit dem Kinderstipendium ein, bei dem Kinderbetreuungsplätze seit diesem Jahr noch stärker gefördert werden. Hier erfahren Sie mehr.

