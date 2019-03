Ausflugsziele rund um Graz: Immer dem Kompass nach

Warum in die Ferne schweifen, wenn es rund um Graz jede Menge Spannendes zu entdecken gibt? Hier unsere besten Ausflugstipps in allen Himmelsrichtungen.

Raus ins Grüne: Wir haben die schönsten Ausflugsziele für Sie gesammelt – nur einige Kilometer von der Stadt entfernt. © Tom Lamm

Für den kleinen (oder großen) Hunger zwischendurch gibt es rund um die Landeshauptstadt zahlreiche Gaumenfreuden zu entdecken. Foto © Harry Schiffer

Der wilde Norden: Hier gehen Sie auf Entdeckungsreise

Nach dem Winter steht Ihnen der Sinn nach frischem Wind? Das trifft sich gut, denn die schönsten Ausflugsziele liegen direkt vor Ihrer Haustür. Das Grazer Umland hat eine Menge zu bieten und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Das Beste daran: Für diesen Tapetenwechsel müssen Sie nicht einmal weit fahren, denn die schönsten Platzerl rund um die Murmetropole sind oft sogar öffentlich zu erreichen. Wir haben uns in allen vier Himmelsrichtungen auf die Suche gemacht und Tipps für Sie gesammelt.

Wenn Sie es in Graz schon einmal ganz nach oben geschafft haben – zum Beispiel auf den Schlossberg – und den Blick nach Norden gewendet haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen: Ganz schön grün, da oben. Und steil: Vom Schöckl bis zur Kesselfallklamm: Hier kommen Sie sowohl ganz hoch hinaus, als auch richtig tief nach unten. Echten Abenteurern sei die Lurgrotte ans Herz gelegt, die sowohl von Semriach als auch von Peggau aus erobert werden kann. Ihnen ist mehr nach Kultur? Das Stift Rein hat eine riesige Bibliothek, in der mittelalterliche Handschriften aus der klostereigenen Schreibstube darauf warten, entdeckt zu werden. Das malerische Frohnleiten lockt mit einem autofreien Ortskern mit mediterranem Flair. Unser Tipp: Das Gauklerfest am 25.Mai! Der Hauptplatz wird an diesem Tag zur Freiluftbühne für Akrobaten, Magier und Musiker. Einzigartige Spezialitäten inklusive. Wo Sie sonst noch kulinarisch verwöhnt werden im Grazer Umland, erfahren Sie hier. Entdecken Sie das Abenteuer im Norden von Graz – zum Beispiel in der Semriacher Kesselfallklamm. Foto © Tom Lamm

Ostwärts: Entdecken Sie ein verwunschenes Schloss

Vielleicht haben Sie als Kind ja auch davon geträumt, ein Burgfräulen zu sein oder ein edler Ritter. Schloss Dornhofen in Eggersdorf bietet nicht nur das richtige Ambiente für stimmungsvolle Veranstaltungen. Kommen Sie her und entdecken Sie Ihre Kindheitsfantasien ganz neu und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Außerdem gibt’s in Eggersdorf richtig guten Apfelessig – zum Beispiel von den Streuobstwiesen von Familie Pölzer. Gänzlich entschleunigen können Sie im Arboretum in Laßnitzhöhe. In diesem botanischen Garten gibt es ursprungliche Pflanzenarten zu entdecken. Im Herzen der Anlage befindet sich das Teehaus, das nicht nur als stiller Rückzugsort dienen soll, hier finden auch immer wieder Vorträge und Veranstaltungen statt. Theaterfans sind östlich von Graz übrigens gut aufgehoben: vom Bauerntheater bis zu den Schlossspielen (Reinthal). Unser Tipp: Von Graz aus gibt es immer wieder organisierte Ausflugsfahrten, im Sommer auch zu Theaterveranstaltungen. Standesgemäß: Schloss Dornhofen bietet royales Ambiente. Foto © KK

Der sonnige Süden: Springen Sie in die kühlen Fluten

Wie wir uns auf den Sommer freuen! Und was gehört da auf jeden Fall dazu? Natürlich entspannte Tage am See. Südlich von Graz haben Sie die volle Auswahl: Das Schwarzl Freizeitzentrum mag kein Geheimtipp sein, aber wer Action sucht, ist hier genau richtig aufgehoben, denn vom Surfen bis zum Paintball finden Sie hier alles, was Spaß macht. Die Copacabana in Kalsdorf – quasi die kleine Schwester vom großen Schwarzl – lässt es etwas ruhiger angehen, wartet dafür mit glasklarem Wasser und einem Hauch von Karibikflair auf. Was Sie vielleicht noch nicht wussten: Das Areal der Airbase One in Kalsdorf ist neuerdings die Heimat von Österreichs größtem Trampolinpark – das wird besonders ihre Kinder freuen. Wenn Sie lieber gleich mehrere Gänge runterschalten wollen, dafür aber etwas für Ihre grauen Zellen tun wollen: Der Skulpturenpark in Premstätten bietet nicht nur Freiluftexponate renommierter Künstler, hier finden auch immer wieder Veranstaltungen statt. Kulinariktipp: Nicht nur, wenn Sie Hopfen und Malz verehren, auch wenn Sie richtig gut essen wollen, sind sie in der Bierbotschaft in Wundschuh bestens aufgehoben. Fehlt nur noch der weiße Sand: Die Copacabana in Kalsdorf macht ihrem Namen alle Ehre und bietet einen Hauch von Karibikflair. Foto © KK

Im Westen viel Neues: Gehen Sie Sternderl schauen oder erleben Sie die Kirschblüte

Das Weltall. Unendliche Weiten. Zumindest eine kleinen Eindruck davon können Sie sich jeden Freitag in Thal machen – vorausgesetzt, der Himmel ist klar. Denn dann hat die Johannes Kepler Sternwarte geöffnet und lädt zur Sternführung. So ein Blick ins All eigenet sich übrigens auch ganz besonders gut für ein romantisches Date der etwas anderen Art. Wenn es Frühling wird rund um Graz, sollten Sie auf jeden Fall nach Hitzendorf schauen. Ähnlich wie in Japan wird auch hier die Kirschblüte zelebriert und zwar mit einer idyllischen Wanderung. Im Sommer, wenn die Früchte geerntet werden, wird beim Kirschenfest Ende Juni zünftig gefeiert. Übrigens nicht nur mit frechen Früchtchen, sondern auch mit richtig gutem Käse vom Aichsternhof – für den ist die Gemeinde westlich von Graz nämlich auch bekannt. Schau ins All – jeden Freitag bei klarem Himmel in der Thaler Sternwarte. Foto © Harry Schiffer

Norden, Osten, Süden, Westen… …rund um Graz gefällt’s uns am besten! Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch erleben können – in nur 10 Minuten von der Stadt aufs Land.

Entstanden in Kooperation mit der Region Graz.