Da waren sie noch zu fünft: Sandra und Maxi mit ihren Katzen Helga und Hugo sowie Hund Louis. Baby Hemma macht seit Ende Jänner das Familienglück perfekt. © Weichselbraun Helmuth

„Es war schon immer mein Wunsch, Papa eines Mädchens zu sein, deshalb hab ich mich doppelt gefreut“, sagt Maxi und nimmt die Hand seiner Partnerin, Sandra. Diese Freude sieht man dem 26-jährigen mehr als deutlich an und die kleine Hemma, die das junge Familienglück seit 26. Jänner perfekt macht, war ein absolutes Wunschkind. „Unser Baby war geplant, alle haben sich mit uns mitgefreut und mitgefiebert“, meint Sandra mit einem breiten Lächeln. Ganz klar, die beiden sind auf dem Weg ins Glück auf der Überholspur.

„Sandra kocht so gut – für mich ist es eher Mittel zum Zweck“, schwärmt Maxi. Foto © Weichselbraun Helmuth

Der Traum von der eigenen Familie

Dabei hat es die Kleine ganz schön spannend gemacht: „Maxi war schon nervös, weil sie sich lange nicht hergezeigt hat“, sagt Sandra, aber als fix war, dass die Kleine ein Mädchen war, freuten sich die beiden umso mehr. Die Familienplanung war für die beiden immer ein Fixpunkt in ihrer Lebensplanung: „Die Schwangerschaft, das Haus - es hat einfach alles so gut zusammengepasst“, freut sich Sandra.

„Es hat einfach alles so gut zusammengepasst,“ freut sich Sandra über ihre kleine Familie. Foto © Weichselbraun Helmuth

Das Mädl vom Bauernhof…

Doch fangen wir von vorne an. Die 24-jährige Gurktalerin und der 26-jährige aus Lavamünd sind seit vier Jahren ein Paar. Kennen gelernt hat sich das junge Paar auf beruflichen Wegen: Beide sind im Gesundheitsbereich tätig und lernten sich auf der Krankenpflegeschule kennen. Dass die beiden sich blendend verstehen würden, war von Anfang an klar. Kein Wunder, denn Sandra und Maxi verfügen über jene Mischung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die für eine gesunde Beziehung gemeinhin als perfekt angesehen wird. Während Sandra den Winter liebt, bevorzugt Maxi den Sommer. Beide lieben Tiere über alles und sind mit mehreren Haustieren aufgewachsen, Sandras Großeltern haben sogar eine Landwirtschaft, produzieren und verkaufen Brot, Fleisch und Milchprodukte. „Ich war schon früh mit meinem Opa auf der Jagd. Am Bauernhof bei ihm habe ich einerseits einen liebevollen Umgang mit Tieren gelernt. Aber auch die andere Seite habe ich kennen gelernt – dass Tiere geschlachtet werden“, meint Sandra.

Waren immer schon tierlieb: Sandra und Maxi mit ihren Fellnasen Hugo, Louis und Helga. Foto © Weichselbraun Helmuth

…trifft den naturverbundenen Kicker

Auch für Maxi spielten Tiere schon immer eine große Rolle: In einem Haus mit Garten in Lavamünd aufgewachsen, hielt die Familie Hamster und Schildkröten und hatte ein Aquarium. Die Natur hat es dem 26-Jährigen besonders angetan: „Natur und Sport waren mir immer schon wichtig. Als Kinder waren wir viel im Wald und haben dort Lager gebaut. Außerdem war ich mit Opa und Papa an der Drau fischen.“ Fußball ist Maxis Lieblingssport und hier zählt für ihn weit mehr, als nur das sprichwörtliche Runde ins Eckige zu befördern: „Hier habe ich gelernt Gemeinschaft zu leben, ein Ziel zusammen zu erreichen und gemeinsam zu verlieren und zu gewinnen.“

„Ich wollte schon immer Papa eines Mädchens sein.“ Maxis Vorfreude auf die kleine Hemma war riesengroß. Foto © Weichselbraun Helmuth

Familie und Beruf: Eine tierische Herausforderung

Bei so viel Tierliebe ist natürlich auch klar, dass Sandra und Maxi ihr Heim mit mehr als einer Fellnase teilen: neben den Katzen Helga und Hugo hält die beiden Maltersermischling Louis auf Trab. Weil beide 12-stündige Dienste leisten müssen, wäre das ohne elterliche Unterstützung nicht zu stemmen. „Gut ist aber, dass die Dienste so komprimiert sind“, meint Maxi: Sandra und er bringen es so immerhin auf 3 freie Tage in der Woche. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, wird also eine Herausforderung – allerdings hat das junge Paar Glück und Arbeitgeber, die junge Familien besonders unterstützen. So gibt es etwa einen Hort und einen Betriebskindergarten, zwei Tage Sonderurlaub bei der Geburt für Väter und Mitgestaltungsrecht beim Dienstplan bis zum 6. Lebensjahr des Kindes. „Wir haben das Glück, einen sozialen Dienstgeber zu haben“, sagt Maxi. Sandra will nach ihrer einjährigen Karenz in Teilzeit in den Job zurückkehren. Im zweiten Jahr wird ihre Mutter einzelnen Tage auf die kleine Hemma schauen, danach will die Jungfamilie die betriebseigene Kinderkrippe nutzen. Bei all dem Trubel ist Sandra und Maxi besonders wichtig, einander auch als Paar nicht aus den Augen zu verlieren: „Unser Job ist körperlich uns psychisch belastend, wir fangen uns gegenseitig auf“, beschreibt Maxi den Kern seiner Partnerschaft mit Sandra.

„Wir fangen uns gegenseitig auf.“ Foto © Weichselbraun Helmuth

