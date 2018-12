Es grünt so grün – in Ihrem Börserl! Wie Sie mit Green Investment Ihr Geld nicht nur für sich, sondern auch für die Umwelt arbeiten lassen.

Green Investment? Hier erfahren Sie mehr ... © stock.adobe.com / Tijana

Dass sich unser Klima wandelt, ist längst kein Geheimnis mehr: Naturkatastrophen sind nahezu täglich in den Schlagzeilen und mitunter extreme Wetterkapriolen werden auch hierzulande zunehmend zum Alltag. Schäden in Milliardenhöhe machen ein Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht nur zur Kür, sondern zur Pflicht – das wissen immer mehr Branchen und Unternehmen. Auch der Finanzsektor wurde von der grünen Welle erfasst: Nachhaltige Geldanlagen, auch Green Investment genannt, sind beliebter denn je. Dabei sind Umweltbewusstsein und Geldanlagen längst kein Widerspruch mehr.

Grün investieren dank erneuerbaren Energien

Fristete Green Investing vor Jahren noch ein Nischendasein, gehört es mittlerweile beinahe schon zum guten Ton, seine Geldanlagen mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu verbinden. Einerseits, weil der Klimawandel einen möglichst raschen Umstieg auf erneuerbare Energie zur Notwendigkeit macht, andererseits weil sich Investoren und Anleger nicht mehr mit hohen Erträgen zufriedengeben, sondern ihr Geld auch ethisch sinnvoll investieren wollen. Der Finanzsektor reagiert und bietet mittlerweile ein breites Spektrum an Produkten an, die nicht nur Renditen bringen, sondern auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt stehen. Gutes tun und Geld verdienen: Nachhaltiges Wachstum für Ihre Anlagen. Foto © stock.adobe.com / r_tee Erfahren Sie hier, warum Rendite und Umweltschutz kein Widerspruch sind.

Solar- und Wasserkraft: Erneuerbar und fit für die Zukunft

Was gute Erträge bringt, kann also auch gut für die Umwelt sein – das stellte in den letzten Jahren besonders der Photovoltaikbereich unter Beweis, der einen regelrechten Boom erfuhr, der auch in Zukunft noch lange nicht vorbei ist. So prognostiziert SolarPower Europe etwa einen Zuwachs der Erzeugungskapazität um satte 150 Prozent bis zum Jahr 2022 mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Euro bis 2020. Auch der Bereich der Wasserkraft steht für saubere Energiegewinnung und Beständigkeit: Kleinkraftwerke schaffen in zahlreichen Ländern die Möglichkeit einer dezentralen und somit nachhaltigen Stromversorgung. Sonnenklar: Photovoltaik bringt Ihnen guten Ertrag mit gutem Gewissen. Foto © stock.adobe.com / agnormark Kraftwerksanleihen: So investieren Sie nachhaltig und sicher

Erneuerbare Energie stellt also nicht nur sicher, dass auch morgen noch Strom aus der Steckdose kommt, sie ist auch ein beachtlicher Zukunftsmarkt, von dem Anleger und Investoren profitieren. Eine ertragreiche wie nachhaltige Art zu investieren sind etwa Kraftwerksanleihen. Immer mehr Anbieter haben Anleihen an Photovoltaik- oder Kleinwasserkraftwerken sowie Windparks in ihren Portfolios. Neben dem guten Gedanken sollte dabei die Vermeidung von Risiken bei gleichzeitig guten Ertragschancen im Vordergrund stehen. Die Investition in wirtschaftlich sinnvolle, nachhaltige Kraftwerksprojekte seitens des Anbieters ist ebenfalls ein Aspekt, auf den Sie Wert legen sollten – es lohnt sich also, genau hinzuschauen. Dann steht Ihrem Investment nichts im Wege und die Kraft von Sonne, Wasser und Wind kommt auch Ihrer Geldbörse zugute.

Green Investment hat Zukunft Der dringend nötige Umstieg auf erneuerbare Energie macht Photovoltaik, Wasser- und Windkraft zu boomenden Zukunftsmärkten, von denen Sie als Anleger profitieren können. Wie Sie mit nachhaltigen Kraftwerksanleihen guten Gewissens hohe Erträge erzielen, erfahren Sie hier!

