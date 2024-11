Was ist ein Bauherrenmodell?

Ein Bauherrenmodell ermöglicht Ihnen, gemeinsam mit anderen Investor:innen in die Sanierung und Entwicklung von Wohnraum zu investieren. Dabei werden Immobilien, oft mit historischem Charakter oder an attraktiven Standorten, durch gezielte Maßnahmen modernisiert und aufgewertet. Das Besondere: Sie als Investor:in profitieren nicht nur von Mieteinnahmen, sondern auch von einer Vielzahl an steuerlichen Vorteilen, die diese Art der Anlage besonders lukrativ machen.

„Ein Bauherrenmodell ist eine Möglichkeit, Wohnimmobilien gemeinsam zu entwickeln und durch nachhaltige Maßnahmen zukunftsfähigen Wohnraum zu schaffen,“ erklärt DDr. Gerald Pinter, Geschäftsführer von Wohninvest. „Die Beteiligung ist bereits ab rund 40.000 Euro möglich, verteilt auf drei Jahre. Dadurch eignet sich das Modell nicht nur für Topverdiener, sondern auch für Menschen mit mittlerem Einkommen, die ihr Vermögen sinnvoll anlegen möchten.“

© Robert Oberbichler

Welche Vorteile bietet ein Bauherrenmodell?

1. Steuerliche Anreize

Einer der größten Vorteile eines Bauherrenmodells sind die steuerlichen Vorteile:

Abschreibung von Herstellungskosten : Anstatt über 67 Jahre, wie bei herkömmlichen Immobilien, können Herstellungskosten hier über nur 15 Jahre abgeschrieben werden.

: Anstatt über 67 Jahre, wie bei herkömmlichen Immobilien, können Herstellungskosten hier über nur 15 Jahre abgeschrieben werden. Umsatzsteuer-Vorteil : Die Vorsteuer von 20 % auf den Erwerb kann geltend gemacht werden, während die Vermietung nur mit 10 % Umsatzsteuer belastet ist.

: Die Vorsteuer von 20 % auf den Erwerb kann geltend gemacht werden, während die Vermietung nur mit 10 % Umsatzsteuer belastet ist. Einkommenssteuer-Einsparungen: Aufwendungen aus der Sanierung und Errichtung senken Ihre Steuerlast erheblich – besonders vorteilhaft für Personen mit einer Steuerprogression ab 40 %.

2. Nachhaltiger Wohnraum

Bauherrenmodelle schaffen Wohnraum, der nicht nur modernen Standards entspricht, sondern auch langfristig Bestand hat. Die Projekte erfüllen häufig ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance), was den CO₂-Fußabdruck reduziert und die Immobilien zusätzlich aufwertet.

3. Langfristige Einnahmen

Durch die Vermietung der sanierten Wohnungen erhalten die Investor:innen kontinuierliche Einnahmen aus einem sogenannten Mietenpool. Dieser gleicht eventuelle Schwankungen aus, sodass das Risiko minimiert wird.

4. Flexibilität bei der Beteiligung

Ob als kleiner Bauherr, der in ein bereits bewilligtes Projekt einsteigt, oder als großer Bauherr mit mehr Einfluss auf die Planung: Sie entscheiden, wie intensiv Sie sich einbringen möchten und welches Modell zu Ihren Bedürfnissen passt.

© Robert Oberbichler

Wer kann investieren?

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, Bauherrenmodelle seien nur für Topverdiener geeignet, richten sich diese Projekte an eine breite Zielgruppe:

Berufseinsteiger:innen und Menschen mit mittlerem Einkommen, die bereits kleinere Beträge anlegen möchten.

Investor:innen, die Wert auf steuerliche Optimierung legen und ihr Einkommen effizient einsetzen wollen.

Personen, die langfristig Vermögen aufbauen und von sicheren Einnahmen profitieren möchten.

„Unsere Bauherrenmodelle bieten verschiedene Einstiegsoptionen, die es auch Menschen mit begrenztem Eigenkapital ermöglichen, in hochwertige Immobilien zu investieren,“ erklärt DDr. Pinter.

Vier Säulen für eine solide Finanzierung

Ein Bauherrenmodell ist nicht nur eine Investition, sondern eine durchdachte Strategie. Diese ruht auf vier Säulen:

Eigenkapital: Bereits ab 40.000 Euro können Sie Teil eines Projekts werden.

Steuereffekte: Die steuerlichen Vorteile machen das Modell besonders attraktiv – nicht nur für Großverdiener.

Förderungen: Unterschiedliche Zuschüsse von Bund und Ländern unterstützen die Sanierung und machen das Investment noch rentabler.

Mieteinnahmen: Nach der Fertigstellung tragen die laufenden Einnahmen aus der Vermietung zur Refinanzierung bei und bieten eine verlässliche Einnahmequelle.

© Robert Oberbichler

Warum Wohninvest?

Mit über 60 erfolgreich abgewickelten Projekten zählt Wohninvest zu den führenden Anbietern im Bereich der Bauherrenmodelle. Von der sorgfältigen Standortanalyse bis hin zur langfristigen Betreuung: Wohninvest bietet Investor:innen eine Rundum-Begleitung, die Ihnen den Einstieg erleichtert und Ihre Chancen maximiert.