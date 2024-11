Anzeige

Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg

Das Weingut der Familie Peter Skoff befindet sich am Kranachberg und ist schon seit 1833 in Familienbesitz. Aber schon viel früher wurde rund um den landwirtschaftlich geführten Hof Wein angebaut. Ende der 1970er Jahre begannen Anna und Peter Skoff vollkommen auf Weinbau umzustellen und die Rebflächen zu erweitern. Die 6. Generation Markus und Peter Skoff führen das Weingut fort und mittlerweile gehört die Familie Skoff zu den Topbetrieben in der südsteirischen Winzerszene.