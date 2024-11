Von der Piste direkt in die Therme? Atemberaubende Ausblicke auf 60 Dreitausender? Perfekt präparierte Pisten für kleine Pistenflitzer und große Skiprofis? Die Skigebiete in Kärnten und Osttirol erfüllen Wintersportlern so gut wie alle Wünsche – ob Tiefschneespaß, Pistengaudi, Panoramaloipen, Schneeschuhwanderungen, Skitouren, Rodelbahnen oder Snowparks für Actionfans: Es gibt für jeden Geschmack das passende Angebot. Natürlich wird auch auf das leibliche Wohl nicht vergessen, und so werden in den urigen Hütten köstliche Schmankerl und wärmende Getränke aufgetischt. Als Entspannung nach einem Skitag eignen sich aber nicht nur kulinarische Genüsse, sondern auch die Wellness- und Eventangebote in und rund um die Skigebiete.

Besonderer Wintergenuss

Um Ihnen diesen Wintergenuss noch schmackhafter zu machen, bieten wir Ihnen auch heuer wieder den Kleine Zeitung-Skipass an! Dieser enthält Tageskarten von elf Skigebieten aus Kärnten und Osttirol – jeweils eine Tageskarte aller Hauptskigebiete und je eine Tageskarte aus den zehn Wahlskigebieten (siehe Skigebiet-Auflistung unten) – und das um nur 256 Euro (im Vorverkauf) bzw. 269 Euro (ab 2. Dezember). Alle Details zu diesem winterlichen Zuckerl finden Sie in der Infobox unten.