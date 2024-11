Ein Tag voller Highlights

Bereits beim Betreten der Location werden die Besucher von einer einladenden und festlichen Atmosphäre begrüßt. Der Tag startet mit Styling-Tipps für alle Interessierten. Experten stehen bereit, um hilfreiche Ratschläge zu geben, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen. Egal, ob es um die Wahl des perfekten Outfits, die passende Frisur oder ein dezentes Make-up für besondere Anlässe geht – hier findet jeder Besucher die Inspiration, die er sucht.

Zusätzlich gibt es für jeden Besucher Kurz-Stylings, die ca. 5 bis 10 Minuten dauern und direkt vor Ort durchgeführt werden. Diese kleinen Veränderungen sorgen dafür, dass die Gäste mit einem frischen Look hinausgehen. Die Experten lassen keine Wünsche offen.

© KK

Der Hauptakt: Die große Verwandlung um 14 Uhr

Ein echtes Highlight erwartet die Besucher um 14 Uhr. Drei glückliche Teilnehmer erleben eine komplette Verwandlung von Kopf bis Fuß. Hier wird nichts dem Zufall überlassen: Silvia Katzdobler kümmert sich um den Haarschnitt, ein individuelles Make-up und das perfekte Outfit, das von Kleider Bauer bereitgestellt wird. Dieser exklusive Service hat einen Wert von ca. 380 Euro – und das Beste daran: Zusätzlich gibt es dreimal einen 300-Euro-Gutschein von Kleider Bauer zu gewinnen.

Die perfekte Mischung aus Genuss und Überraschung

Natürlich darf bei einem solchen Jubiläum das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Fingerfood und Getränke stehen bereit, damit sich die Gäste während des gesamten Events wohlfühlen. Die Auswahl reicht von kleinen Snacks bis hin zu erfrischenden Getränken, die den Tag noch angenehmer machen.

Zusätzlich wartet eine besondere Überraschung auf die Besucher: Silvia Katzdobler hat kleine Geschenke vorbereitet, die an diesem Tag verteilt werden. Diese liebevollen Gesten machen das Jubiläum zu einem Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mode, Stil und Gemeinschaft im Fokus

Das Jubiläum von Styling Studio Katzdobler und die Kooperation mit Kleider Bauer stehen nicht nur für 33 Jahre Erfolg, sondern auch für die Verbindung von Mode, Stil und einer starken Gemeinschaft. Silvia Katzdobler hat sich über die Jahre einen Namen gemacht, indem ihr Unternehmen immer wieder innovative Ideen, Kundenorientierung und Qualität in den Mittelpunkt gestellt hat. Mit Kleider Bauer als Partner wird diese Erfolgsgeschichte gefeiert und weitergeführt.

Die Entscheidung, Styling-Tipps und komplette Verwandlungen anzubieten, zeigt, dass dieses Event nicht nur eine Feier, sondern auch ein Dankeschön an die treuen Kunden ist. Jeder Besucher wird an diesem Tag ein Stück Inspiration mit nach Hause nehmen, sei es durch neue Ideen, einen frischeren Look oder einfach die schöne Erinnerung an einen besonderen Tag.

© KK

Wie können Sie teilnehmen?

Wer sich für die Verwandlung am 23.11. um 14 Uhr bewerben möchte, kann dies ab sofort tun. 04242 287828 oder office@styling-katzdobler.at

Die drei Gewinner werden vor den Augen der Besucher gestylt, beraten und verwandelt. Mit einem neuen Look, einem 300-Euro-Gutschein und dem Wissen, etwas ganz Besonderes erlebt zu haben, gehen sie aus diesem Event als strahlende Sieger hervor.

Das Jubiläum von Silvia Katzdobler am 23. November ist ein Event, das Sie nicht verpassen sollten. Mit Styling-Tipps, Kurz-Stylings, einer atemberaubenden Verwandlung und großzügigen Gewinnen ist für Unterhaltung und Inspiration gesorgt. Die Zusammenarbeit mit Kleider Bauer macht diesen Tag zu einem echten Highlight, das nicht nur die Mode, sondern auch die Freude am Leben feiert.

