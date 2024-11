Photovoltaikanlagen bieten dabei eine besonders attraktive Möglichkeit, die Energieversorgung unabhängiger zu gestalten und langfristig Einnahmen zu sichern. Die eco-tec.at Photovoltaics GmbH begleitet seit mehr als einem Jahrzehnt Landwirte in der Region auf diesem Weg und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Landwirtschaft an. Mit über 1.800 erfolgreich umgesetzten Projekten gilt das Unternehmen als einer der führenden Anbieter im Bereich Photovoltaik in Österreich.

Die jüngste Gesetzesnovelle in Kärnten, die die Installation von Agri-PV-Anlagen begünstigt, schafft zusätzliche Anreize. Diese Anlagen ermöglichen es, landwirtschaftliche Flächen doppelt zu nutzen: Sowohl für die Energiegewinnung als auch für die Tierhaltung.

Das Team von eco-tec übernimmt nicht nur die Beratung und Planung, sondern auch die vollständige Umsetzung der Projekte – und das mit eigenem erfahrenen Personal sowie einem modernen Maschinenpark. Sie kümmern sich um alle Aspekte, von der Planung und Errichtung bis hin zur Förderung von Photovoltaikanlagen, und unterstützen Landwirte dabei, diese innovativen Technologien erfolgreich in ihre Betriebe zu integrieren.

Mehr Unabhängigkeit durch eigene Stromerzeugung

Photovoltaikanlagen bieten nicht nur ökonomische Vorteile, sondern auch die Möglichkeit, unabhängig von den Schwankungen der Strompreise zu werden. Besonders in der Landwirtschaft, wo oft große Energieverbräuche anfallen, kann dies eine entscheidende Rolle spielen. Dank der fortschrittlichen Entwicklungen in der Speicherkapazität können Landwirte heute einen Großteil des selbst erzeugten Stroms direkt vor Ort nutzen. Dies erhöht den Eigenverbrauch und senkt die Betriebskosten signifikant.

Agri-PV: Doppelte Nutzung der Flächen

Agri-PV ermöglicht es Landwirten, ihre Flächen gleichzeitig für den Anbau und die Energieproduktion zu nutzen. Dabei werden die Photovoltaikmodule so aufgestellt, dass darunter Platz für landwirtschaftliche Aktivitäten bleibt. Diese Doppelnutzung erhöht nicht nur die Effizienz der Flächen, sondern trägt auch zum langfristigen Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe bei.

Fördermöglichkeiten für Kärntner Landwirte

Neben der technologischen Expertise und der vollständigen Projektumsetzung unterstützt eco-tec auch bei der Beantragung von Fördermitteln. Die Abwicklung von Förderungen für Photovoltaikanlagen kann komplex sein, doch mit der Erfahrung des Unternehmens sind Landwirte gut beraten. Dank der staatlichen Unterstützung ist der Einstieg in die erneuerbare Energieerzeugung so attraktiv wie nie zuvor. Dabei übernimmt eco-tec nicht nur die Planung, sondern auch die gesamte Förderabwicklung, um den Prozess für die Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Förderinformationen erhalten Sie hier.

Mit der Kombination aus innovativer Technologie, fachlicher Expertise und umfangreicher Beratung bietet eco-tec eine ideale Lösung für Landwirte, die den Schritt in Richtung nachhaltige Energieerzeugung gehen möchten. Die Photovoltaikanlagen des Unternehmens helfen nicht nur dabei, die Umwelt zu schonen, sondern bieten auch langfristig attraktive Einnahmequellen für landwirtschaftliche Betriebe.