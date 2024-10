Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Auf die Nachwuchsfachkräfte warten eine zukunftsorientierte Ausbildung sowie vielfältige Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland.

Mehr als 90.000 Euro fließen in die Ausbildung jedes einzelnen Lehrlings. „Die eigene Lehrlingsausbildung hat bei der voestalpine eine lange Tradition. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ist es erfreulich, dass auch heuer wieder so viele engagierte junge Menschen eine Lehre in einem unserer hochmodernen Ausbildungszentren starten“, so Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.

Rund 30 Lehrberufe stehen an den 16 österreichischen Ausbildungsstandorten der voestalpine zur Auswahl. Aktuell werden in der Steiermark rund 430 Lehrlinge ausgebildet. Der Konzern bietet eine fundierte Ausbildung mit den neuesten Technologien, so kommen etwa Virtual-Reality-Brillen, Robotics oder Tablets in digitalen Modulen zum Einsatz.

Die hohe Ausbildungsqualität spiegelt sich in der Erfolgsquote bei Lehrabschlussprüfungen wider. Diese lag im letzten Geschäftsjahr 2023/24 in Österreich bei fast 100 Prozent. Neben der umfangreichen Vermittlung von Fachwissen werden dem Fachkräftenachwuchs auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung geboten, zum Beispiel durch Sprachreisen, Exkursionen oder den jährlich stattfindenden Konzernlehrlingstag.