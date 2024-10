Was ist das „Online Makers Camp“?

In einem dreitägigen Intensivprogramm vermittelt das Camp nicht nur die essentiellen Grundlagen des Online-Marketings, sondern setzt einen besonderen Fokus auf die direkte praktische Anwendung. In einem Markt, in dem digitales Marketing oft über den Erfolg junger Unternehmen entscheidet, bietet das Camp die notwendigen Werkzeuge, um mit begrenzten Ressourcen schnell Sichtbarkeit zu erlangen und sich erfolgreich zu positionieren.

Wer profitiert vom „Online Makers Camp“?

Das Bootcamp richtet sich an Unternehmer:innen, Gründer:innen sowie Angestellte aus den Bereichen Marketing und Kommunikation, die ihre Digital-Marketing-Kompetenzen erweitern möchten. Die bisherige Marketing-Erfahrung spielt dabei keine Rolle. Einzige Voraussetzung ist ein eigenes Projekt, an dem während des Camps aktiv gearbeitet werden soll. Das Format wurde speziell entwickelt, um den Bedürfnissen von Startups und Unternehmen gerecht zu werden, die ihre Online-Präsenz strategisch aufbauen und kanalübergreifend agieren möchten.

Mentor:innen stehen den Teilnehmer:innen zur Seite © Oliver Hirtenfelder

Drei Tage, die Ihr Business verändern

Tag 1: Evaluierung

Der erste Tag steht ganz im Zeichen der strategischen Grundlagenarbeit. Gemeinsam mit den Expert:innen entwickeln die Teilnehmer:innen eine professionelle Zielgruppenanalyse und erarbeiten ihr individuelles Werteversprechen. In den anschließenden Hands-On-Sessions wird das erarbeitete Konzept direkt in die Praxis umgesetzt.

Tag 2: Web

Am zweiten Tag dreht sich alles um die Webpräsenz. Die Teilnehmer:innen lernen die neuesten SEO-Strategien im Zeitalter der künstlichen Intelligenz kennen und vertiefen sich in die Grundlagen von Google Ads. Sämtliche Erkenntnisse werden unmittelbar auf die eigenen Projekte angewendet.

Tag 3: Social

Der dritte Tag widmet sich dem Social-Media-Marketing. Die Teilnehmer:innen entwickeln ihre individuelle Social-Media-Strategie und lernen den professionellen Umgang mit dem Meta Business Manager. Auch hier steht die praktische Umsetzung im Vordergrund.

Learning & Doing: Das Camp-Erlebnis

Das Camp grenzt sich bewusst von herkömmlichen Seminaren und Kursen ab. Statt theoretischer Wissensvermittlung steht die direkte Umsetzung im Fokus. Die Teilnehmer:innen arbeiten live an ihren Projekten und setzen das Gelernte sofort um – unterstützt von erfahrenen Mentor:innen und Freelancer:innen aus der Praxis. Das All-Inclusive-Paket umfasst die Unterbringung in modernen „Tiny Homes“, Vollverpflegung sowie sämtliche Vorträge und Hands-On-Sessions mit individueller Betreuung.

Das Camp findet am „The Campus Alps“ in Hieflau in der Steiermark statt. Dieser Location zählt zu den modernsten Workation-Standorten Österreichs. Die abgeschiedene und inspirierende Umgebung bietet den perfekten Rahmen, um sich drei Tage lang intensiv den eigenen Projekten zu widmen.

Das „Online Makers Camp“ verkörpert zwar den Geist des Silicon Valley, transplantiert ihn jedoch in die Herzlichkeit der österreichischen Alpen © Oliver Hirtenfelder

Ihr Expertennetzwerk für digitalen Erfolg

Das Camp wird von einem hochkarätigen Expertenteam begleitet:

Sebastian Prohaska ist Gründer und CEO der internationalen Digital-Agentur „ithelps“, die sich auf SEO, Google Ads und E-Commerce spezialisiert hat.

Rudi Zwieselbauer bringt als Senior UX Designer und Trainer über 15 Jahre Erfahrung im Digital-, Web- und App-Design ein und vermittelt innovative Lösungsansätze für digitale Herausforderungen.

Theresa Schuler, Senior-Social-Media-Managerin bei ProSiebenSat.1 PULS 4, ist ausgewiesene Expertin für Social-Media-Strategien, Performance-Marketing und Community-Building.

Organisation: Das Gründerteam

Das „Online Makers Camp“ wird von den Digital-Marketing-Experten Christoph Wallner und Ali Deliri geleitet. Beide bringen als erfolgreiche Unternehmer umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung digitaler Projekte und der Begleitung von Startups mit.

Ali Deliri war unter anderem Co-Founder von „easygoinc“, einem spezialisierten Unternehmen für Campervan-Ausbau. Die Gründer erkannten einen Mangel an praxisorientierten Schulungsformaten in Österreich und entwickelten mit dem „Online Makers Camp“ ein Format, das direkt auf die konkreten Herausforderungen von Unternehmer:innen eingeht.

Besonderheiten und Mehrwert

Der praxiszentrierte Ansatz des Camps stellt sicher, dass keine theoretischen Konzepte in der Schublade verschwinden. Durch die direkte Umsetzung des Gelernten und die individuelle Betreuung verlassen die Teilnehmer:innen das Camp mit konkreten, bereits umgesetzten Meilensteinen für ihr Projekt.

Entstanden in Kooperation mit Online Makers Camp.