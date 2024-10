Das Thema „Pflege“ nimmt bei maierhofer einen zentralen Stellenwert ein. Neben den sechs Sanitätshäusern in Kärnten ist bei maierhofer ein eigens spezialisiertes Team für die Zusammenarbeit mit Pflegeheimen und Gesundheitsinstitutionen zuständig. Im Fokus steht dabei die Bewohner- und Patientenversorgung mit Heilbehelfen und Hilfsmitteln, z.B. in Bereichen wie dem Wundmanagement oder der Inkontinenzversorgung. Auch Produkte für den laufenden Pflegebetrieb – wie Pflegebetten, Matratzen, Personenlifter oder Stationswägen – werden passend zu den jeweiligen Anforderungen geliefert. Im Fokus steht dabei stets das Ziel, eine bestmögliche Pflege zu unterstützen. Zum Wohle der betroffenen Heimbewohner/innen als auch für die zuständigen Pflegekräfte.

Viele weitere Angebote bei maierhofer

Neben dem Thema Pflege gibt es in den Sanitätshäusern viele weitere Gesundheitsprodukte für einen aktiven und selbstbestimmten Alltag: von Sportbandagen und Schuheinlagen über Kompressionsstrümpfe bis hin zu größeren Hilfsmitteln aus der Orthopädie- und Reha-Technik. Am maierhofer campus, der Firmenzentrale in Klagenfurt, werden auch Prothesen- und Rollstuhlversorgungen auf höchstem Niveau gefertigt.