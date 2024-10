„Sei nicht so kindisch!“ oder „Ich glaube, ich arbeite in einem Kindergarten“. Solche und ähnliche Sätze haben Sie bestimmt schon gehört, in Momenten, in denen kindliches Verhalten als unangebracht empfunden wird. Ja, die Sorgen um Verantwortung und Ernsthaftigkeit prägen unseren Alltag. Doch während Erwachsene dazu neigen, Kindlichkeit als unreif abzulehnen, versteckt sich hinter solchem Verhalten oft eine tiefere Dimension – das innere Kind.

In diesem Kontext widmet sich Betty Ebner, eine passionierte Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, der Unterstützung von Menschen auf ihrem Weg zur Selbsterkenntnis und emotionalen Befreiung. Wie und warum erklärt sie im Gespräch, in dem sie praktische Ansätze teilte, um das innere Kind zu erkennen und in den Alltag zu integrieren.

Was ist das innere Kind?

„Das innere Kind ist der Teil in uns, der bestimmte Erfahrungen und Gefühle unserer Kindheit repräsentiert“, erläutert Betty. Es ist wie ein Abbild unseres jüngeren Selbst, das auch im Erwachsenenalter Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln hat. Kindliche Erfahrungen formen oft unser Weltbild und unsere Emotionen bis ins Erwachsenenalter. „Sie sehen die Welt, wie Sie sie sehen, weil Sie in der Vergangenheit bestimmte Ansichten und Emotionen beigebracht bekommen haben“, erklärt sie. Folglich kann es dazu kommen, dass wir in herausfordernden Situationen aus der Perspektive unseres inneren Kindes reagieren, was unerwartete emotionale Reaktionen hervorrufen kann.

Betty Ebner ist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und beschäftigt sich mit dem inneren Kind © Betty Ebner

Anzeichen für ein verletztes inneres Kind

„Wenn wir auf bestimmte Herausforderungen oder Konflikte stoßen, reagieren wir manchmal aus der Perspektive des ‚inneren Kindes‘ heraus,“ erklärt Betty ein paar der häufigsten Anzeichen dafür, dass Menschen die Arbeit mit Ihrem inneren Kind in Betracht ziehen sollten. Das kann sich etwa in Überempfindlichkeit, Schwierigkeiten, Gefühle auszudrücken, oder in Beziehungsproblemen äußern.

Solche unbewussten Reaktionen können in Beziehungen zu Missverständnissen führen. Es ist also wichtig, sich der eigenen Verhaltensmuster bewusst zu werden, um gesündere Strategien für den Umgang mit Emotionen zu entwickeln.

Die Arbeit mit dem inneren Kind

Bettys Arbeit zielt darauf ab, das innere Kind nicht als etwas Kaputtes, das „geheilt“ werden muss, sondern als Teil einer Persönlichkeit zu betrachten, der gesunde und ungesunde Strategien entwickelt hat.

Ihre eigene Geschichte zeigt, dass die Konfrontation mit der Vergangenheit und das Bewusstsein für eigene Muster zu positiven Veränderungen führen können: „Ich habe sehr lange nicht gewagt, mein ehemals toxisches Arbeitsfeld zu verlassen“, erzählt Betty. „Immer wieder kamen Gedanken auf wie: Ich muss das durchziehen, ich habe Angst davor, was die anderen dazu sagen werden usw.“

Durch das Lernen aus der Vergangenheit und die bewusste Auseinandersetzung mit dem inneren Kind können Sie Ihre Beziehungen und Ihr Berufsleben nachhaltig verändern.

So integrieren Sie Ihr „inneres Kind“ ins tägliche Leben

Betty macht klar: „In allererster Linie ist es einmal wichtig zu verstehen, was unsere Vergangenheit mit uns gemacht hat und dass wir als Erwachsene nun andere, gesündere Strategien entwickeln dürfen.“ Es geht also darum, die eigenen Gefühle zuzulassen, die Vergangenheit zu akzeptieren und neue, gesunde Verhaltensweisen zu erlernen.

Eine wertvolle Übung dafür ist es, sich zu fragen, was Sie als Kind gerne gemacht haben und welche positiven Erinnerungen bestehen. Diese Erinnerungen ins Erwachsenenleben zu integrieren, kann heilsam sein. „Wir dürfen uns wieder mehr erlauben, Kind zu sein“, betont sie und empfiehlt, kleine Momente der Freude in den Alltag einzubauen, sei es durch kreative Tätigkeiten oder Kindheitserinnerungen. Bettys Tipp: Installieren Sie ein süßes Kinderfoto von sich selbst als Handyhintergrund.

