Die Falkensteiner Hotels & Residences in den Bergen laden zu ausgedehnten Wanderungen ein und bieten sich mit Spa-Bereichen zum Wohlfühlen perfekt für anschließende Regeneration und Erholung mit Panoramablick an. Wenn Sonnenstrahlen auf dem warmen Wasser der Außenpools tanzen und nebenbei bunte Blätter von den Bäumen fallen, ist der Wechsel der Jahreszeiten in seiner schönsten Pracht zu bestaunen.

Gipfelerlebnisse erwarten Gäste in alpinen Regionen auf hunderten Kilometern ausgeschilderter Wanderwege, Bike Trails oder Kletterpfade, und im übertragenen Sinne beim Genuss regionaler Kulinarik für Feinschmecker_innen sowie bei Spa Treatments, die Körper und Geist entspannen lassen. Ob Südtirol, die Kärntner Destinationen Katschberg und Nassfeld, das familienfreundliche Montafon oder der Aktiv-Hot Spot Schladming – all diese Orte überzeugen mit individuellem Charme und einzigartigen Besonderheiten, folgen aber dennoch dem einen Falkensteiner Genuss-Credo, das auf eine Balance aus Outdoor-Abenteuern und Wellnessmomenten abzielt.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Wer sich an nebelverhangenen Tagen lieber gleich in ein wahres Wohlfühl-Refugium zurückzieht, darf in den exklusiven Wellnesshotels von Falkensteiner eintauchen in pure Entschleunigung. Sich ganz auf die eigenen Bedürfnisse besinnen, entspannte Bahnen in den beheizten Pools ziehen, die angenehme Hitze in Sauna und Dampfbad genießen und danach mit einem guten Buch in der Liege versinken. Eingekuschelt in einen weichen Bademantel, lässt sich der Herbst besonders angenehm verbringen. Bereichert wird diese Spa-Auszeit von maßgeschneiderten Treatments und ergänzenden Programmpunkten, die zu geführten Aufgussritualen, Achtsamkeitsübungen oder sanften Sporteinheiten einladen. Eingebettet in die Hügellandschaft des Südburgenlandes oder des Mühlviertels, am Logenplatz des Wörthersees sowie im westböhmischen Kurort Marienbad gelegen, wird die Sehnsucht nach einem verwöhnenden Rückzugsort gestillt. Erstklassige Slow Food-Küche mit den besten Zutaten der Region rundet entspannte Urlaubstage ab.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Der Herbst ist auch für Städte-Trips die perfekte Jahreszeit. Bei milden Temperaturen kann man stundenlang auf Erkundungstour gehen und sich in den kleinen Gassen und gemütlichen Cafés historischer Altstädte verlieren. Sightseeing, Shopping, beim Flanieren Inspiration sammeln – schon ein Wochenende reicht aus, um in europäischen Metropolen auf andere Gedanken zu kommen. Die Falkensteiner City Hotels im serbischen Belgrad, der ‚Goldenen Stadt‘ Prag und dem Geheimtipp Bratislava verwöhnen nach einem Tag auf den Beinen mit Erholung im Spa.

Lassen entspannte Tage am glitzernden Meer Ihr Herz höherschlagen? Die Füße im Sand vergraben und den Wellen lauschen, einen Aperitif mit Blick auf den Sonnenuntergang genießen und anschließend köstlich mediterrane Spezialitäten verkosten. Auch im Herbst ist dies tatsächlich noch möglich, da das Klima im Süden bekanntlich wesentlich wärmer ist. Wer also mit dem Sommer nur schwer abschließen kann, sollte sich ein paar letzte Tage am Meer gönnen, bevor der Winter näher rückt. In Italien und Kroatien stehen verschiedenste Falkensteiner Feriendomizile zur Auswahl und bieten dadurch für jedes Bedürfnis die richtige Unterkunft. Ob familienfreundliches Resort, Adults-only Hotel, Premium Camping oder Ferienappartement – freuen Sie sich auf kräftige Sonnenstrahlen, Spaziergänge entlang der Küste oder durch malerische Städtchen, zahlreiche Ausflugsziele und Entspannung in weitläufigen Spa-Bereichen. Und das Beste an einem Urlaub in der Nebensaison? Überfüllte Strände, Straßen und Restaurants spielen keine Rolle mehr!

© Falkensteiner Hotels & Residences

Ob mediterraner Inselurlaub, Aktiv-Abenteuer, City Trips oder eine entschleunigende Auszeit für Körper und Geist – unzählige Highlights für Groß und Klein versprechen eine unvergessliche Auszeit im Rahmen Ihres Herbsturlaubes.