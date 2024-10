Beim Rahmenprogramm der BeSt geht es nicht nur um Information und Beratung, sondern auch um das aktive Ausprobieren. Auf der Messe werden zahlreiche Möglichkeiten geboten, um das Angebot aktiv auszuprobieren.

Das interaktive Rahmenprogramm wird als wichtige Komponente gesehen, um die eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen zu testen. Zudem wird Wissen auf eine unterhaltsame und interaktive Art vermittelt sowie der persönliche Kontakt zwischen den Aussteller:innen und Besucher:innen erleichtert.

Workshops

Dinge ausprobieren, die man sonst nicht machen kann – auch darum geht es in den Workshops. „Börse für Einsteiger:innen“, „Naturschutz im 21. Jahrhundert?“ und „Mit Medizintechnik Leben retten“ sind nur ein Auszug der Workshops, die auf der Messe abgehalten werden.

Zum Mitmachen

Zudem wird es an den Messeständen einiges zu sehen und zum Angreifen geben: Cocktails mixen, Blindverkostung, Bewerbungstipps, motorisches Geschick testen u. v. m.

Diskussionsrunden

Das Bühnenprogramm präsentiert das ganze Spektrum an Möglichkeiten in der Bildungs- und Berufswelt. Vom Studium im In- und Ausland, Tipps zur Entscheidungsfindung bis hin zur Lehre, Gesundheitsberufe, Mädchen in technischen Berufen, werden alle relevanten Themen beleuchtet.

Gesundheitsberufe

Die BeSt Klagenfurt findet gemeinsam mit den Tagen der Gesundheitsberufe statt. In diesem Bereich der Messe finden die Besucher:innen ein umfassendes Angebot, um die Ausbildungs- und Berufschancen in dieser Branche näher kennenzulernen.

Berufswelten

In den Berufswelten präsentieren Unternehmen die vielfältigen Möglichkeiten – von Lehrberufen über Praktika bis hin zu sonstigen Jobmöglichkeiten. Die Gelegenheit, um wertvolle Kontakte zu Arbeitgebern zu knüpfen. Auch Bewerbungsgespräche oder sogar Schnuppertage können direkt vor Ort vereinbart werden.

Treffpunkt Technik

Beim Treffpunkt Technik kann man sich unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten live anschauen, technische Anwendungen ausprobieren, sich beraten lassen und mehr. Technische berufsbildende Schulen aus Kärnten stellen ihre vielfältigen Angebote vor.

Studieren in Kärnten

Hier erfahren die Besucher:innen aus erster Hand, welches Studienprogramm Kärnten zu bieten hat. Repräsentanten der jeweiligen Bildungsanbieter stehen bereit, um authentische Einblicke zu bieten, Klarheit zu verschaffen und das breit gefächerte Angebot zu präsentieren.

Die Messe bietet vielfältige Chancen, um die eigene Zukunft aktiv zu gestalten und zu sehen, was es eigentlich alles gibt.