Die FH JOANNEUM zählt zu den führenden Fachhoch­schulen in Österreich und bildet Studierende an den Standorten Graz, Kapfenberg und Bad Gleichenberg in den Bereichen Informatik, Technik, Gesundheit, Management, Umwelt und Soziales sowie Medien und Design aus. Das Studienangebot umfasst 28 Bachelorstudiengänge und 26 Masterstudiengänge.

Um der Lebenswelt junger Menschen, insbesondere der Generation Z, entgegen­zukommen, kann in Vollzeit, berufsermöglichend oder berufsbegleitend studiert ­werden. Auch die duale Studienform wird angeboten – dabei wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen in einem Ausbildungsbetrieb ab, um das erworbene Wissen gleich in die Praxis umzusetzen.

Als Zukunftshochschule forscht die FH JOANNEUM schon heute an jenen ­Themen, die auch für die Gesellschaft von morgen wichtig sein werden wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energie, Mobilität, Gesundheit und vieles mehr. Diese Forschungstätigkeit fließt direkt in die Lehre ein und so werden Studierende zu Expert:innen in diesen ­Bereichen ausgebildet. Das erhöht die Karriere­chancen – Absolvent:innen der ­­FH ­JOANNEUM sind gefragte Arbeitskräfte.