Psychische Erkrankungen treffen jeden von uns direkt oder indirekt. Ob nahestehende Person oder Betroffener selbst - Schweigen und Scham sind oft die Folge. „Offen darüber zu sprechen, ist in dieser Situation der Schlüssel zu mehr Akzeptanz, Verständnis und vor allem Hilfe“, betont Univ.-Doz. Dr. Georg Spiel, Obmann und Geschäftsführer von pro mente kärnten.

Es gibt viele Gründe über mentale Gesundheit zu sprechen

Bewusstseinsbildung: Durch offene Gespräche lernen wir mehr über die verschiedenen Facetten der mentalen Gesundheit, erkennen mögliche Anzeichen von Problemen bei uns selbst oder anderen und können so frühzeitig eingreifen.

Normalisierung: Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Indem wir offen über unsere Gefühle und Herausforderungen sprechen, normalisieren wir es, sich nicht immer gut zu fühlen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Prävention: Durch offene Gespräche können wir Strategien zur Förderung der mentalen Gesundheit entwickeln und verbreiten. So können wir dazu beitragen, psychischen Erkrankungen vorzubeugen.

Unterstützung: Wenn wir über unsere eigenen Erfahrungen mit mentaler Gesundheit sprechen, können wir anderen Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass es Hoffnung gibt.

Entstigmatisierung: Indem wir offen über mentale Gesundheit sprechen, tragen wir dazu bei, das Stigma zu reduzieren, das oft mit psychischen Erkrankungen verbunden ist. Menschen fühlen sich weniger allein und ermutigt, Hilfe zu suchen, wenn sie wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, die solche Erfahrungen machen.

pro mente hilft, wenn psychische Hilfe gebraucht wird

Die pro mente Gruppe Kärnten ist ein Zusammenschluss autonomer Rechtsträger zur Nutzung von Synergien und Umsetzung von gemeinsamen Entwicklungspotenzialen. Unsere Gruppe besteht aus mehreren Gesundheitsunternehmen mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz im Bereich psychischer Gesundheit. Wir bieten Menschen mit psychischen Problemen oder Beeinträchtigungen und ihren Angehörigen evidenzbasierte, innovative und individualisierte Dienstleistungen. Unser Angebot reicht im Erwachsenenbereich von ambulanten Angeboten und Tagesbetreuung, über betreutes und teilbetreutes Wohnen bis hin zu beruflicher Reha und Ausbildung. Im Kinder- und Jugendbereich gibt es neben den Kinder- und Jugendwohngemeinschaften, auch eigene Kriseninterventionszentren, Mini-Ambulatorien und eine berufliche Rehabilitation. Abgerundet wird das Angebot der „pro mente gruppe kärnten“ durch die „mental health reha-klinik klagenfurt“.

„mental health #redenwirdarüber“ – Initiative im Oktober

Im Rahmen der Initiative „mental health #redenwirdarüber“ haben Interessierte die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und sich aktiv gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen einzusetzen. Zu den Höhepunkten der Kampagne zählen:

Kundgebungen am Welttag der psychischen Gesundheit (10. Oktober 2024): Frühmorgens machen Mitarbeiter

und Klientder pro mente gruppe kärnten in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg mit Schildern auf den Welttag der psychischen Gesundheit aufmerksam.



1. Mental Health Run (10. Oktober 2024, 17:00 Uhr, Klagenfurt): Ob Laufen, Walken oder Spazieren – alle sind eingeladen, am Strandbad Loretto teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine freiwillige Spende wird gebeten. Anmeldung: christian.wallner@pro-mente.at



Erlebnisausstellung „Psyche erleben“ (15.-17. Oktober 2024, Spittal an der Drau): Die Ausstellung gibt einen intensiven Einblick in psychische Erkrankungen. Höhepunkte sind der „Depressionstunnel“ und das „Schizophrenie-Regal“, die den Besucher

eindrücklich vermitteln, wie sich diese Erkrankungen anfühlen. Die Ausstellung ist kostenfrei und ohne Anmeldung für Einzelpersonen zugänglich. Gruppen müssen sich bitte anmelden unter corina.ponta@promente-kaernten.at

Telefonstunde mit pro mente-Expert

(22. Oktober 2024, 18:00-19:00 Uhr): Anonym können sich Interessierte telefonisch beraten lassen und Fragen zu psychischen Problemen stellen. Telefonnummer: 0463/500088.

Abschlussveranstaltung „Aus dem Nebel in das Leben“ (30. Oktober 2024, Casineum Velden): Den Abschluss der Herbstkampagne „mental health #redenwirdarüber“ bildet eine Veranstaltung am 30. Oktober 2024 um 19.00 Uhr im Casineum Velden. Die neue Primarin der Abteilung Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in der KABEG, Priv.-Doz. Dr. Theresa Lanhousen-Luxenberger spricht zu Beginn zum Thema „Im Spannungsfeld zwischen Resilienz und Krankheit“ – Welche Faktoren tragen dazu bei, dass wir trotz potenziell gesundheitsgefährdenden Einflüsse gesund bleiben? Im zweiten Teil der Veranstaltung sprechen vier Kärntner:innen Klartext: Moderatorin Martina Klementin, Marketingexpertin Verena Schachner, Szene-Gastronomin und Perückenmacherin Janin Baumann und der ehemalige KAC-Crack Christoph Duller sprechen darüber, wie sie den Weg aus dem Nebel in das Leben gefunden haben.

Die Veranstaltung wird in Kooperation der Initiative „Casinos Austria – Unser Einsatz für Österreich!“ durchgeführt. Der Eintritt ist frei! Anmeldungen per Mail an gruppekaernten@pro-mente.at.