Wem gehört ein Grundstück und was kann darauf überhaupt gebaut werden? Die App "MyInterest" verspricht potenziellen Immobilienkäufern einen Startvorteil.

PER APP INS GRUNDBUCH SCHAUEN

© (c) Gina Sanders - Fotolia (www.BilderBox.com)

Grundsätzlich richtet sich das Angebot an Makler, Bauträger, private Häuslbauer und alle, die auf der Suche nach einem Grundstück oder einer ganz speziellen Immobilie sind: Wer meint, sein Traumgrundstück gefunden zu haben, kann mit Hilfe der App "MyInterest" ganz bequem feststellen, ob es tatsächlich für die eigenen Interessen in Frage kommt. Vor Ort und ganz bequem werden von der gewünschten Parzelle per GPS-Ortung bzw. durch manuelles Eintippen der Adressdaten die gewünschten Eigentümerinformationen und Grundstückspläne abgerufen. Ermittelt werden neben dem Vor- und Zunamen des Eigentümers auch seine Adresse und - wenn vorhanden - das Geburtsdatum. Darüber gibt "MyInterest" Auskunft über die Größe und Widmung des Grundstücks.

Die App ist die Weiterentwicklung von "iEigentum" und kann ganz einfach über Google Play oder den Apple Store installiert werden. Die Kosten für das Jahresservice betragen monatlich 6,80 Euro exkl. MwSt, eine Abfrage gibt es zum Preis ab 0,99 Euro. Die Abfragekosten werden über das Google- bzw. Apple-Konto abgerechnet. Voraussetzung ist die vorherige Registrierung direkt in der App. Details unter www.beinhofer.at/myinterest