Wo Gartler sparen und warum sie mit ihren Pflanzen sprechen
Biogärtner Karl Ploberger hat auf seiner Homepage Gärtnerinnen und Gärtner befragt, was ihnen in ihrem grünen Paradies besonders am Herzen liegt. Die Zahlen zeigen: Es wird auch im Garten gespart, das Interesse an Bio-Produkten und alten Sorten ist ungebrochen. Und: Viele sprechen mit ihren Pflanzen!
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