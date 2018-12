Facebook

Der weltgrößte Rückversicherer baut auf risikoarme Investments © AP

Die Münchener Rück (Munich Re) investiert in Wald. Der weltgrößte Rückversicherer hat insgesamt 91.000 Hektar Forstflächen in den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana erworben, wie die Vermögensverwaltungstochter MEAG am Freitag mitteilte. Die zum Teil zusammenhängenden Waldflächen sind zusammen so groß wie Berlin.

5-7 Prozent Rendite

Die MEAG baut auf der Suche nach risikoarmen Investments außerhalb der Kapitalmärkte seit zehn Jahren ein Forst-Portfolio auf. Die durchschnittliche Rendite von Wäldern habe in der Vergangenheit bei fünf bis sieben Prozent gelegen.

Die Münchener Rück selbst hat jahrzehntelange Erfahrung mit Forstwirtschaft: Ihr gehört auch die ostbayerische Forst Ebnath AG, die bis 2015 Deutschlands einziger börsennotierter Wald war.