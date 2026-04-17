Die Ankündigung des Iran, die Straße von Hormuz für Handelsschiffe freizugeben, sorgte an den Aktienmärkten am Freitagnachmittag für deutliche Zugewinne. Auch in Wien ist es für den Leitindex ATX um 1,57 Prozent auf das neue Rekordhoch von 5.957,70 Punkten nach oben gegangen. Eine Aktie ist in Wien besonders hervorgestochen: Jene des steirischen Mikroelektronik-Spezialisten AT&S. Sie konnte mit einem Plus von 13,24 Prozent den stärksten Tagesgewinn aller Titel verbuchen.

Neben dem allgemeinen Rückenwind sorgte bei AT&S eine weitere Analystenempfehlung für entsprechendes Anlegerinteresse. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben die Analysten von „Deutsche Bank Research“ das Kursziel der Aktie kräftig angehoben. Erst am Mittwoch wurde es von 68 auf 82 Euro je Aktie nach oben geschraubt, am Freitag dann von 82 auf 100 Euro – die Kaufempfehlung „Buy“ wurde beibehalten.

„Auslastungsraten werden voraussichtlich rasch steigen“

Als Begründung wurde angeführt, dass sich AT&S „in einer einzigartigen Position“ befinde, wie Analyst George Brown in seinen Ausführungen festhielt. Er verwies auf die „Nachfragedynamik durch agentische KI“. Während der Mitbewerb weiterhin mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen habe, werden die Auslastungsraten in den bestehenden AT&S-Werken voraussichtlich rasch steigen, so Brown.

Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn lag der Aktienkurs des Leiterplattenherstellers und Spezialisten für IC-Substrate mit Sitz in Leoben-Hinterberg noch bei knapp 33 Euro je Aktie. Seither ist es um mehr als 155 Prozent auf nunmehr 84,7 Euro nach oben gegangen. Allein in dieser Woche erhöhte sich der Aktienkurs um über ein Viertel. Bereits im vergangenen Jahr führte AT&S mit einem Plus von 166 Prozent die Gewinnerliste im ATX an. Seit dem Mehrjahrestief von Ende 2024 hat sich der Aktienkurs sogar verachtfacht.