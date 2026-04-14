Angesichts des Ölpreisschocks ist die EZB laut ihrer Chefin Christine Lagarde geldpolitisch auf der Hut. Man werde bei Bedarf handeln, wenn es die Datenlage erfordere, sagte die Französin Bloomberg TV am Dienstag mit Blick auf die Zinspolitik. Man werde dann nicht zögern. Es gelte, „agil“ zu reagieren. Hinsichtlich der Inflation halte die EZB die Entwicklung auf mittlere Sicht im Auge und werde zugleich die einlaufenden Daten prüfen.

Man müsse sehen, ob sich nur vorübergehende Effekte abzeichneten, über die die Europäische Zentralbank hinwegsehen könne, ergänzte Lagarde. Bei Anzeichen für lang andauernde Effekte sei hingegen Handeln angesagt: „Womöglich entschlossen“, fügte sie hinzu.

Die nächste EZB-Zinssitzung findet am 30. April 2026 statt.

Christine Lagarde bei der Zinssitzung im März 2026 © IMAGO/Matias Basualdo

Ölpreis noch kein großer Inflationstreiber

Der kroatische Notenbankchef Boris Vujcic sieht den bisherigen Ölpreisanstieg im Zuge des Iran-Konflikts bisher nicht als großen Inflationstreiber. Er erklärte jüngst, der Energieschock sei aufgrund der zweiwöchigen Waffenruhe im Krieg zwischen den USA und dem Iran noch von geringer Intensität. Eine erneute Eskalation des Krieges könne die Märkte jedoch treffen. Vujcic wird im Juni Nachfolger des scheidenden EZB-Vizechefs Luis de Guindos.

Leitzinsen blieben unverändert

Die EZB hatte die Leitzinsen im vergangenen Monat unverändert gelassen. Sie signalisierte allerdings Bereitschaft zu einer strafferen Geldpolitik, sollten die hohen Energiepreise auf die gesamte Wirtschaft übergreifen und durch sogenannte Zweitrundeneffekte die Preise anderer Waren und Dienstleistungen beeinflussen. Allerdings ist mit der aktuellen Waffenruhe in Nahost auch die Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe verbunden: Die Verhandlungsteams der USA und des Iran könnten Insidern zufolge noch in dieser Woche für Friedensgespräche nach Islamabad zurückkehren.