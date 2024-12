Von einem „weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen PowerCo und AVL“ ist in einer Aussendung die Rede. Das zur Volkswagen Group gehörende Batterieunternehmen PowerCo SE habe AVL „mit der Planung und Ausstattung eines Prüflabors in Salzgitter beauftragt“. Die 100-prozentige VW-Tochter habe AVL als Partner ausgewählt, „um in Salzgitter eine Testfabrik für Batterien zu realisieren. In der neuen Anlage sollen nach der Fertigstellung im Jahr 2025, Batteriezellen mit modernsten Technologien und Methoden getestet werden“. Die dafür notwendigen Systeme und Lösungen werden in den kommenden Monaten am AVL Hauptsitz in Graz aufgebaut und getestet, ehe sie am eigentlichen Standort in Salzgitter zum Einsatz kommen, heißt es in einer Mitteilung. AVL arbeite „bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit PowerCo im Bereich des Batteriezellen-Testings zusammen“.

„Bei der Transformation auf dem richtigen Weg“

Im Ringen um den Auftrag sei man „in einem harten Wettbewerb mit großen, global agierenden Unternehmen“ gestanden, so Urs Gerspach, Geschäftsführer der AVL-Sparte Instrumentation and Test Systems in einer Aussendung. „Für AVL ist dieses Projekt ein weiterer Meilenstein im Bereich der Testsysteme für die Batterieentwicklung. Ich sehe es auch als Bestätigung, dass wir bei der Transformation vom Verbrennungsmotor in Richtung Hybridisierung und Elektrifizierung auf dem richtigen Weg sind.“