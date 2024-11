Die über Jahre boomende Mikroelektronik-Branche steuert nun durch sehr unruhige Gewässer. Das gilt auch für den steirischen Leiterplattenspezialisten AT&S. Das spiegelt sich auch in den nun vorgelegten Bilanzzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 wider. Unterm Strich steht ein Verlust von 63 Millionen Euro, nach 49 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging in den ersten sechs Monaten des laufenden Wirtschaftsjahres um zwei Prozent auf 800 Millionen Euro zurück. Peter Schneider, er ist – seit der Trennung von Vorstandschef Andreas Gerstenmayer – Sprecher des Vorstands, verweist auf einen erheblichen Preisdruck und ein weiterhin schwaches Marktumfeld, insbesondere in den Segmenten Automobil und Industrie. Hier sei man am europäischen Markt „stark exponiert“. Er verweist aber auch darauf, dass es gelungen sei, die Volumina deutlich zu steigern. So konnte AT&S im abgelaufenen zweiten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 29 Prozent auf 451 Millionen Euro steigern und damit wieder das Vorjahresniveau erreichen. Eine rasche Besserung des Marktumfeldes sei nicht in Sicht, so Schneider und Finanzvorständin Petra Preining.

Sehr gut laufe indes der Hochlauf der neuen Fabriken in Kulim (Malaysia) sowie am Stammsitz in Leoben-Hinterberg. Die Vollproduktion werde für Anfang 2025 angepeilt, trotz des schwachen Marktumfelds sei man hier „auf einem guten Weg“, sagt Schneider.

250 Millionen Euro an Einsparungen

Das Kosteneffizienzprogramm laufe weiter und soll 250 Millionen Euro an Einsparungen bringen. Die Maßnahmen betreffen, wie berichtet, auch die steirischen Standorte. Wie im Mai angekündigt, sollen weltweit 1000 Mitarbeiter abgebaut werden, davon bis zu 250 in Österreich. Wie ist der Status-quo? „Der Personalstand an den Standorten in Österreich, Hinterberg und Fehring, wurde bis dato um etwa 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert“, heißt es zur Kleinen Zeitung. „Von diesen mussten aber nur etwa 40 Prozent gekündigt werden, 60 Prozent waren Pensionierungen, freiwilliger Austritt oder konnten innerhalb des Unternehmens wechseln.“ Das hat mit der Entwicklung des neuen „Werks 3“ in Leoben zu tun. Dort wurden 360 neue Mitarbeiter eingestellt. „Bis Herbst kommenden Jahres sollen noch etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzukommen, da dann auch im 3-Schicht-Betrieb produziert wird.“ Daher werden sich auch „weitere Kündigungen in Grenzen halten“.