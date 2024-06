Bei der oekostrom AG hat es Anfang Juni wesentliche Änderungen im Kontrollgremium gegeben: Mit Wolfgang Anzengruber wurde der frühere Vorstandsvorsitzende der Verbund AG bei der Hauptversammlung am 7. Juni in den Aufsichtsrat gewählt. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde er zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums ernannt, wie der Grünstromversorger und Energiehändler am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Neben Anzengruber wurden Wolfgang Adler, Florian Beckermann und Florian Maringer als neue Mitglieder in das Gremium gewählt. Weiters zieht Peter Potocky als Belegschaftsvertreter in den Aufsichtsrat ein. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Rafaseder sowie Wilhelm Okresek schieden als Aufseher aus.

Die mehr als 3.100 Aktionärinnen und Aktionäre der oekostrom AG erhalten eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie. Das Unternehmen setzt sich nach Eigenangaben für die Produktion, den Handel und den Vertrieb von sauberem Strom ein.