Hans Peter Haselsteiner sitzt an diesem Morgen in einem goldenen Ledersessel. Zum Glück gibt es genug davon im bildschön eingerichteten kleinen Hotel „Das Tyrol“ in Wien-Mariahilf. Zum Bewundern der Kunstwerke – die schwebenden Keramikfrauen im Fenster oder die witzigen Blumentöpfe – ist keine Zeit. Wer bei Haselsteiner nicht schnell zur Sache kommt, muss mit knurrender Ungeduld rechnen. Schmälert das Signa-Fiasko Haselsteiners Lebensleistung? Natürlich nicht.