Auf Einladung von Elsa Eisner und der SPÖ Ligist referierte die bekannte Familien- und Lebensberaterin Roswitha Maria Windisch-Schnattler und zertifizierte Validationstrainerin nach Naomi Feil im GH Gangl in Ligist einen Impulsvortrag zum Thema „Demenz-Verwirrtheit-Vergesslichkeit?“ Im Vortrag sprach die Referentin ausführlich über die verschiedenen Stufen der Demenz und zeigte anhand von realen Erlebnissen ihre Eindrücke und Begegnungen mit betroffenen Menschen. Im Anschluss an den zweistündigen Vortrag bedankte sich Vizebürgermeisterin Sonja Wibner bei Elsa Eisner für die Organisation und bei Roswitha Maria Windisch-Schnattler für die interessanten Einblicke und Tipps zum Thema Demenz.