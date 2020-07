Die Grünen haben bei der Gemeinderatswahl bezirksweit ihre Prozentpuntke verdoppelt, dennoch verpassten sie in einigen Gemeinden den Einzug in den Gemeinderat. Grünen-Bezirkschef Harald Höller analysiert das Wahlergebnis.

So präsentierten sich die Grünen im Wahlkampf vor dem "ersten" Termin der Gemeinderatswahl im März © Simone Rendl

Die Grünen steigerten sich bezirksweit von zwei auf vier Prozent, schafften aber in vielen Gemeinden den Einzug in den Gemeinderat nicht. Wie ging es Ihnen am gestrigen Wahlabend?

Harald Höller: Das war wirklich eine Warm-Kalt-Situation. Die Ergebnisse in Söding-St. Johann und Stallhofen waren überragend, über Ligist haben wir uns sehr gefreut. Umso bitterer sind natürlich die Ergebnisse in Bärnbach und Köflach. Und natürlich Edelschrott.