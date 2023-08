Fünf Jahre ist es her, seit das WEZ Bärnbach umgebaut wurde. Ob Kleider, Laufschuhe oder Spaghetti Bolognese – Kundinnen und Kunden können derzeit in 16 Geschäften einkaufen oder eine Stärkung zu sich nehmen. "Im November wird das Taschengeschäft 'Taschenjuwel' von der Rathauspassage Köflach ins WEZ übersiedeln. Und über einen Friseur würden wir uns noch sehr freuen", gibt Centerleiterin Nadine Schleifer einen Ausblick.

Die 26-jährige Ligisterin lenkt seit Anfang März 2023 die Geschicke des Einkaufszentrums. Die Belebung des Centers ist ihr ein großes Anliegen. "Mit dem großen Marktplatz im Eingangsbereich haben wir ideale Voraussetzungen, um ein Veranstaltungszentrum für die Region zu werden." Künftig soll die Fläche noch stärker genutzt werden, davon sollen einerseits Vereine und Veranstalter profitieren, die ihre Produkte präsentieren und feilbieten können. Andererseits die Kunden, denen zusätzlich zum Einkauf etwas geboten wird. Um einige Beispiele zu nennen: "Wöchentlich gibt es den Bauernmarkt, wir hatten schon zwei 'Tage der Vereine' und jährlich die ABV-Lehrlingsgala im WEZ zu Gast", sagt Schleifer.

Das Weststeirische Einkaufszentrum in Bärnbach © Jakob Kriegl

Das WEZ soll familienfreundlicher werden

Als Mutter von zwei Kindern ist Schleifer auch das Angebot für Familien wichtig. "Stillräume, Eltern-Kind-Toiletten und einen Kinderzug gibt es schon, das Center hat aber definitiv Potenzial, noch familienfreundlicher zu werden."

Rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im WEZ tätig. Die aktuell schwierige Suche nach Personal macht aber auch vor den Geschäften im Einkaufszentrum nicht Halt. "Der Handel leidet auch unter der Energiekrise und Teuerung, das kann man nicht leugnen", sagt Schleifer. Letzten Winter mussten die Öffnungszeiten am Abend reduziert werden. Statt eines Großeinkaufs greifen die Kunden bewusster zu. "Die Menschen leisten sich lieber zwei teurere Sachen mit guter Qualität und haben dann länger Freude damit."

Zum 5. Geburtstag des WEZ nach dem Umbau gibt es ein Fest mit Modenschau und Verlosung © Jakob Kriegl

Neben Energiekrise und Teuerung macht der Branche vor allem das stetig zunehmende Onlinegeschäft zu schaffen. „Darum legen wir großen Wert auf die Beratung. Ich habe die Hoffnung, dass das Persönliche den Kunden wichtig bleibt. Als Kunde und Mensch zählt man etwas, da heben wir uns auch von anderen Einkaufszentren wie der SCS in Seiersberg ab, weil wir viel familiärer sind“, sagt Schleifer.

Modenschau für alle Generationen

Zum fünften Geburtstag des WEZ im neuen Gewand ist übrigens ein großes Fest geplant. Am 8. September wird Besuchern ein buntes Programm geboten. Um 15.30 Uhr beginnt eine Zaubershow für Kinder, um 17 Uhr gibt die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach ein Gastkonzert. Ein weiterer Höhepunkt ist eine Modenschau mit einer Besonderheit: Statt Models einer Agentur werden Menschen jeden Alters aus der Region über den Laufsteg schreiten. „Wir sind zuhause selbst vier Generationen und wollen zeigen, dass wir auch als Einkaufszentrum für alle Generationen etwas zu bieten haben", kündigt Schleifer an. Das WEZ hat an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet, im Rahmen eines Gewinnspiels werden 2000 Euro und Sachpreise verlost.