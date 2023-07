Stephan Hafner, der Enkel des ob seiner hervorragenden sakralen Kunstschöpfungen bekannten Toni Hafner absolvierte 1997 bis 1999 eine Ausbildung an der Meisterschule für Malerei, Ortweinschule Graz, bei Gerhard Lojen. Anschließend folgte ein Studium an der Universität für angewandte Kunst in der Meisterklasse Frohner in Wien. Der Abschluss mit Diplom erfolgte im Jahr 2004. Seitdem arbeitet und lebt Stephan Hafner als freischaffender Künstler in Maria Lankowitz und Wien.