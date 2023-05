Rechtsanwalt Mario Kollegger machte sich in Bärnbach selbstständig

Rechtsanwalt Mario Kollegger wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete in Bärnbach eine Kanzlei. Berufserfahrung sammelte er nicht nur im Bezirk, 15 Jahre war der Ingenieur in Spanien tätig.