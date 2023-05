Ein kleiner, aber feiner Chor hat sich vor fünf Jahren in unserer Region etabliert: "KLANGsPUR". Coronabedingt konnte er in den vergangenen Jahren kaum in Erscheinung treten, aber nun, am 2. Juni, gibt er ein Konzert in der Pfarrkirche St. Johann ob Hohenburg. Das elfköpfige Ensemble KLANGsPUR entstand nach einer Idee der in Söding-St. Johann beheimateten Kerstin Gennet. "Ich wollte einen kleinen Chor gründen, der hautsächlich Madrigale singt", so die Chorleiterin, um auch zu erklären: "Madrigale sind meist weltliche Chorstücke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die eher für kleinere Besetzungen komponiert wurden." Mittlerweile umfasst das Repertoire des Chores auch romantische und geistliche Stücke.