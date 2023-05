Junge Wirtschaft in der Destillerie Pipifein, neues Versicherungsbüro eröffnet

Die Junge Wirtschaft traf sich zum "After Work" in der Destillerie Pipifein in Pichling bei Köflach. Auf dem Vorum in Voitsberg eröffneten Madeleine Lorber-Wiesauer, Bernadette Puffing und Alexander Marcher ein Versicherungsbüro.