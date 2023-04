Einsatzkräfte benötigten am Dienstagnachmittag selbst Hilfe in Bärnbach. Ein Rettungswagen war in der Peter-Leitner-Siedlung mit einem Patienten gegen 16.20 Uhr auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Straße war jedoch versperrt. Aufgrund des starken Windes stürzte ein Baum über die Fahrbahn.

Die Feuerwehr rückte mit zwölf Mann aus. Mittels Motorsäge zerkleinerten sie den umgestürzten Baum und machten die Straße wieder frei. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. Die Rettung konnte ihre Fahrt fortsetzen.