Der WKO-Jahresauftakt avancierte am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, zur Bühne für unternehmerische Aufbruchsstimmung. In der Regionalstelle Voitsberg fand sich ein hochkarätiges Publikum mit Gästen aus Politik und Wirtschaft ein. Gemeinsam wurde darüber debattiert, was das alte Jahr gebracht hat und das neue bringen wird. War das letzte Jahr doch von Krieg, Energiekrise, Arbeitskräftemangel und Co. überschattet, soll 2023 das "Jahr des Optimismus" werden.