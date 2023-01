Drei Jahre lag der letzte Neujahrsempfang von Engelbert Huber in der Marktgemeinde Mooskirchen aufgrund der Corona-Pandemie zurück. Ein solcher konnte am Donnerstag, 12. Jänner 2023, wieder in der Veranstaltungshalle durchgeführt werden. Bürgermeister Huber nutzte die Gelegenheit, um dem Ehrenamt und sonstigen Diensten, die der Gemeinschaft zugutekommen, seine Anerkennung auszusprechen.