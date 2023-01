Musik liegt ihr im Blut, Musik ist ihr Leben – die Rede ist von Flötistin Blazka Oberstar-Bistan. "Ich bin in Slowenien geboren, habe dort auch die Schule besucht, dabei schon eine solide musikalische Ausbildung genossen", erzählt sie. "Nach der Pflichtschule zog es mich zum Studium an die Kunstuniversität nach Graz." Ihr Studium schloss sie mit dem Diplom an der Querflöte ab.