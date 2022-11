Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg rückte am Mittwoch, dem 23. November, um 8.13 Uhr zur Rettung einer verletzten Person aus: Eine Dame war in ihrer Wohnung in der Zangtalerstraße gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen.

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei waren im Einsatz: Die Kameraden der Wehr öffneten im Auftrag der Polizeibeamten die verschlossene Wohnungstür. Die Gestürzte wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt von den Rettungssanitätern in das LKH gebracht.