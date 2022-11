Der steiermarkweite Equal Pay Day – jener Tag, an dem Männer statistisch gesehen so viel verdient haben wie Frauen am Jahresende – fiel dieses Jahr auf den 26. Oktober. Frauen arbeiten also 67 Tage im Jahr "gratis". In der Steiermark klafft eine Lohnlücke von 18,2 %. Im Bezirk Voitsberg ist der Unterschied etwas kleiner. Vergleicht man die Vollzeitbeschäftigten, bekommen Frauen 17,7 % weniger Gehalt als Männer und der Equal Pay Day fällt auf den 28. Oktober. Regionale Unterschiede erklären sich aus der branchenmäẞigen Verteilung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In Graz sind etwa relativ viele Frauen im öffentlichen Dienst beschäftigt, wo es strengere Gleichbehandlungsgesetze gibt als in der Privatwirtschaft.