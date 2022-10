In der Kettner Schießarena Zangtal wurde am Samstag, dem 15. Oktober, eine Premiere gefeiert – denn zum ersten Mal richtete die Landjugend Steiermark einen Landesentscheid zum Thema Jagd aus. Bei dem Bewerb nahmen rund 40 Landjugend-Mitglieder aus der gesamten Steiermark teil und lieferten sich in drei Kategorien einen Wettkampf: praxisorientiertes Wissen rund um die Jagd, theoretisches Wissen zu fachspezifischen Themengebieten und einen Schießbewerb.