Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg wurde am Samstag, dem 1. Oktober 2022, um 17.42 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Wielandgasse in Voitsberg alarmiert. Laut Landesleitzentrale Steiermark hatte dort ein Heimrauchmelder angeschlagen, zudem trat aus einer Wohnung Rauch aus. Laut Alarmplan wurden auch die Feuerwehren Bärnbach und Krems mitalarmiert.