Am kommenden Samstag, dem 10. September 2022, sollte der aus Leoben stammende Kabarettist Clemens Maria Schreiner auf der Burg Obervoitsberg in Voitsberg auftreten. Wie die Stadtgemeinde am Montag kurzfristig bekannt gab, muss der Termin auf 25. März 2023 verschoben werden. Dann wird Schreiner, der im ORF die Comedy-Rateshow "Fakt oder Fake?" moderiert, sein aktuelles Programm "Krisenfest" in den Stadtsälen präsentieren.

Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Die Stadtgemeinde Voitsberg bittet allerdings darum, dies bis Ende September zu tun.