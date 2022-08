"Die Marktgemeinde Edelschrott hat mit der "Ströhbernen Brücke" ein neues, im Grunde jedoch ein bereits sehr altes Wahrzeichen", freut sich Bürgermeister Georg Preßler. Denn dieses historische Bauwerk wurde kürzlich vom Land Steiermark zum "Steirischen Wahrzeichen" gekürt.

Diese überdachte, und, was eine Besonderheit darstellt, mit Stroh gedeckte Brücke kann auf eine mehrere Jahrhunderte lange Geschichte zurückblicken. Schon im Jahre 1687 hat Georg Matthäus Vischer in seinem Werk "Styriae ducatus Fertilissimi Nova Geographica Descriptio" die "Ströhebruck am Deigitsch Fluss" eingezeichnet. Das bedeutet, dass dieses Bauwerk schon längere Zeit vorher bestanden und eine besondere Bedeutung gehabt haben muss.