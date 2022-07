"Neben vielen Freizeitaktivitäten ist auch die Blasmusik ein Abenteuer wert, sehr abwechslungsreich und vielfältig", so Edith Marcher, Obfrau der Blasmusikkapelle Kainachtal. "Wir bieten daher ein musikalisches Programm für die Ferien 2022 für alle Musikbegeisterten an." Wie sieht nun dieses Ferienangebot aus? "Wir laden alle Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene ein, gemeinsam mit uns zu musizieren", meint Marcher, "egal welches Instrument gespielt wird." An drei Tagen, und zwar am Samstag, dem 23. Juli, Samstag, 6. August – jeweils um 14 Uhr – sowie am Freitag, 19. August um 18.30 Uhr, trifft man sich im Musikerheim am Dorfplatz, um gemeinsam zu musizieren.